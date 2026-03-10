Analiză: Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra preţurilor petrolului şi gazelor

Riscurile legate de aprovizionarea cu energie şi incertitudinile privind evoluţia conflictului dintre SUA şi Iran au generat fluctuaţii puternice pe pieţele de petrol şi gaze, unde cotaţia Brent a urcat până la aproximativ 120 de dolari pe baril înainte de o corecţie abruptă, iar gazele naturale europene au atins aproape 69 euro/MWh, relevă o analiză eToro, dată marţi publicităţii și citată de Agerpres.

Potrivit acesteia, o criză energetică prelungită ar putea alimenta inflaţia şi riscurile de stagflaţie, inclusiv în România.

"Incertitudinea cu privire la durata şi deznodământul conflictului din Iran influenţează pieţele de energie. Preţurile futures ale petrolului Brent au atins aproximativ 120 dolari pe baril, apoi s-au corectat puternic. Situaţia este volatilă, accesul în Strâmtoarea Ormuz este restricţionat, iar investitorii se întreabă cum vor fi afectate pieţele financiare şi economiile globale. Inflaţia începe să-şi recâştige locul în narativul din pieţele financiare. De această dată, însă, inflaţia nu este determinată de efectele temute ale tarifelor vamale impuse de Trump, ci mai degrabă de creşterea preţurilor petrolului, care provoacă nervozitate pe pieţele de energie", afirmă analistul eToro, Bogdan Maioreanu, într-un comunicat.

Situația petrolului, extrem de volatilă

Situaţia din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, iar problema energiei rămâne în centrul atenţiei. Un şoc petrolier pe termen scurt ar fi încă gestionabil la nivel global, susţin autorii analizei.

"Cu toate acestea, dacă s-ar transforma într-o criză energetică prelungită, îngrijorările legate de stagflaţie (o perioadă cu inflaţie şi stagnare economică) ar creşte semnificativ. În special în România, unde această criză a survenit într-unul dintre cele mai proaste momente posibile, când ţara se confruntă cu o recesiune tehnică, o inflaţie ridicată şi încearcă să ţină sub control deficitul bugetar excesiv", explică analistul.

Conform sursei citate, situaţia petrolului este extrem de volatilă, iar pieţele futures au reacţionat, oscilând puternic luni, preţurile variind între 85 dolari şi peste 120 dolari, înainte de a se retrage brusc după ce Trump a menţionat că acest conflict cu Iranul ar putea fi pe cale să se încheie.

Un singur comentariu al preşedintelui SUA a fost suficient pentru a inversa pierderi de miliarde de dolari pe pieţele financiare în câteva ore. Dar Trump a mai temperat de atunci aşteptările, spunând că nu crede că acest conflict se va termina săptămâna aceasta. Teheranul nu a răspuns, mai arată autorii cercetării.

Statele din Golf au început să reducă producția

Întrucât Strâmtoarea Ormuz rămâne puternic perturbată, Arabia Saudită a început să reducă producţia de petrol, a raportat luni Bloomberg, după ce Emiratele Arabe Unite, Kuweitul şi Irakul au anunţat anterior reduceri ale producţiei.

"Arabia Saudită produce aproximativ 10 milioane de barili de petrol pe zi şi exportă aproximativ 7 milioane de barili pe zi. Deşi Aramco a redirecţionat unele transporturi prin conducta sa către portul Yanbu de la Marea Roşie pentru a ocoli Ormuz, conducta nu are capacitatea suficientă pentru a compensa în totalitate volumele de export pierdute", menţionează documentul citat.

Creşterea abruptă a preţurilor petrolului a determinat preţurile gazelor naturale să urmeze acelaşi trend. Contractele futures pe gaz natural olandez cu data de livrare în aprilie au atins aproape 69 euro pe MW în cursul zilei de luni, dar apoi s-au corectat semnificativ. Până în prezent, preţurile gazelor naturale sunt în backwardation - preţurile actuale sunt mai mari decât cele viitoare.

Datele arată că preţul contractului cu livrare în decembrie 2026 va rămâne ridicat, la aproximativ 45 euro pe MW, dar pe 27 februarie anul acesta, preţul gazelor naturale era de 32 euro pe MW. Dacă ne uităm la rata de umplere a depozitelor din Europa, după o iarnă grea, acestea sunt pline în proporţie de peste 29%.

"România se află la 31%, cea mai mică rată de umplere fiind în Ţările de Jos (9%) şi Croaţia (10%), în timp ce depozitele cele mai pline sunt în Portugalia (76%), Spania (51%), Polonia (49%) şi Italia (46%). Deşi primăvara şi vara vor reduce consumul, un conflict prelungit în Orientul Mijlociu va obliga probabil unele ţări să cumpere gaze naturale la preţuri mărite, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra inflaţiei", se mai precizează în analiză.

Pentru a preveni o penurie globală de petrol, grupul G7 a semnalat că este gata să elibereze rezerve strategice de petrol, dacă va fi necesar. Pieţele tratează în prezent acest şoc petrolier ca fiind temporar, mai degrabă decât structural, iar aceasta este o distincţie importantă pentru investitori. Această situaţie arată că problema devine din ce în ce mai mult una logistică, mai degrabă decât pur geopolitică.

Analiştii din domeniul energiei estimează că există aproximativ 2-2,5 milioane de barili pe zi de întreruperi în producţie, cu un potenţial de peste 4 milioane de barili pe zi dacă se ating limitele de stocare. Disponibilitatea tancurilor petroliere s-a prăbuşit, de asemenea, cu doar 14 tancuri foarte mari care transportă ţiţei operând în prezent în Golf, comparativ cu 64 înainte de escaladarea conflictului, limitând drastic capacitatea de export. Pentru investitori, acest lucru întăreşte un punct cheie: pieţele încep să tranzacţioneze riscul aprovizionării cu energie.

Volatilitatea actuală a pieţelor financiare ar putea face ca investitorii care privesc de pe margine să fie nervoşi în privinţa cumpărării în aceste momente de scădere, iar acest lucru este de înţeles. Într-o vânzare masivă ca aceasta, am putea vedea cumpărători agresivi care intervin, dar apetitul pentru acest lucru ar putea fi mai prudent de data aceasta, având în vedere cât de repede se pot schimba perspectivele. Pieţele vor rămâne volatile şi reactive la fiecare evoluţie din Orientul Mijlociu în zilele şi săptămânile următoare, anticipează analiştii.

