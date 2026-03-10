Prețul petrolului scade după noile declarații ale lui Donald Trump despre războiul din Iran

Prețurile țițeiului au scăzut cu aproape 10% marți dimineață, după ce președintele american Donald Trump a indicat că războiul din Iran ar putea fi de scurtă durată și a semnalat posibilitatea relaxării sancțiunilor legate de petrol impuse unor țări, scrie Mint.

La ora 8:15, contractul Brent din aprilie de la Bursa Intercontinentală se tranzacționa la 89,36 dolari pe baril, în scădere cu 9,70% față de închiderea anterioară.

VEZI ȘI: În timp ce în România prețul la carburanți a explodat din cauza coflictului din Orientul Mijlociu, în Israel tarifele rămân neschimbate

Țițeiul West Texas Intermediate (WTI) de la NYMEX se tranzacționa la 85,79 dolari pe baril.

Scăderea a venit după o creștere bruscă de luni, când prețurile Brent au crescut la aproape 120 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iulie 2022, pe fondul temerilor că conflictul ar putea perturba aprovizionarea globală.

Declarațiile făcute de Donald Trump care au influențat prețul petrolului

Adresându-se presei luni, Trump a declarat că Administrația SUA va ridica sancțiunile legate de petrol și a sugerat că războiul s-ar putea încheia în curând, atenuând îngrijorările pieței care au împins prețurile la maxime de mai mulți ani.

Deși președintele a declarat că nu crede că războiul se va încheia săptămâna aceasta, el a adăugat că operațiunea a fost efectuată înainte de termen.

„Se va încheia în curând, iar dacă va reîncepe, vor fi afectați și mai tare”, a declarat Trump într-o conferință de presă din Florida, după ce le-a spus parlamentarilor că această campanie va fi o „excursie pe termen scurt” de la ceea ce a dus la îmbunătățirea treptată a cifrelor economice.

Întrebat dacă „în curând” înseamnă peste o săptămână, Trump a răspuns: „Nu, dar cred că în curând”.

„Încercăm să menținem prețurile petrolului la un nivel scăzut”, a mai declarat el presei.

Donald Trump, avertisment pentru Iran

Pe platforma de socializare Truth Social, președintele SUA a avertizat Iranul cu privire la atacuri mai puternice dacă transporturile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz ar fi întrerupte.

„Dacă Iranul face ceva care să oprească fluxul de petrol în Strâmtoarea Hormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE DOUĂZECI DE ORI MAI PUTERNIC decât a fost lovit până acum. În plus, vom elimina ținte ușor distructibile, ceea ce va face practic imposibilă reconstrucția Iranului, ca națiune – Moartea, Focul și Furia vor domni asupra lor – Dar sper și mă rog să nu se întâmple!”, a scris Trump.





