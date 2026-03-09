€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Ce au discutat Putin și Trump la telefon? Războaiele din Iran și Ucraina, pe agenda convorbirii
Data publicării: 22:53 09 Mar 2026

Ce au discutat Putin și Trump la telefon? Războaiele din Iran și Ucraina, pe agenda convorbirii
Autor: Dana Mihai

Trump şi Putin au discutat telefonic despre războaiele din Iran şi #Ucraina, afirmă Kremlinul De la stânga la dreapta: Președintele SUA, Donald Trump; Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski; Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik

Președinții Vladimir Putin și Donald Trump au discutat telefonic despre războaiele din Iran și Ucraina, Kremlinul descriind convorbirea drept "sinceră și constructivă".

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump au discutat luni în cadrul unei conversaţii telefonice "sincere şi constructive" despre războiul din Iran şi cel din Ucraina, a anunţat Kremlinul, notează AFP.

"Accentul a fost pus pe situaţia din jurul conflictului cu Iranul şi pe negocierile bilaterale în curs cu reprezentanţii Statelor Unite privind rezolvarea problemei ucrainene", a declarat Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al lui preşedintelui Putin, citat de agenţiile de presă ruse.

Convorbirea, inițiată de Washington

Potrivit lui Uşakov, apelul telefonic care a durat aproximativ o oră şi a fost primul dintre cei doi lideri din decembrie 2025, a fost organizat la iniţiativa Washingtonului pentru a "discuta o serie de probleme extrem de importante legate de evoluţia actuală a situaţiei internaţionale".

"Conversaţia a fost serioasă, sinceră şi constructivă", a subliniat consilierul rus, fără a dezvălui conţinutul exact al discuţiilor.

Potrivit acestuia, preşedintele rus a pledat în timpul acestui schimb de idei pentru o "soluţionare politică şi diplomatică rapidă a conflictului iranian", Teheranul fiind un aliat apropiat al Moscovei.

Citește și: Vladimir Putin întinde o mână Europei. Ce propune liderul de la Kremlin

În ceea ce priveşte Ucraina, Vladimir Putin i-a oferit omologului său american "o descriere a situaţiei actuale de pe linia de contact, unde trupele ruse avansează cu mare succes", a explicat Uşakov.

Putin a "evaluat pozitiv eforturile de mediere întreprinse" de Donald Trump pentru a încerca să găsească o soluţie diplomatică la războiul din Ucraina, după mai multe runde de negocieri care până acum nu au reuşit să ducă la încetarea ostilităţilor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vladimir putin
donald trump
convorbire Putin Trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Chiflele cu brânză cottage care au cucerit internetul: rețeta simplă ce te face să le pregătești imediat
Publicat acum 25 minute
Daciana Sârbu, fază controversată după ce a divorțat. A avut o surpriză când și-a făcut buletinul
Publicat acum 51 minute
Donald Trump, anunțuri importante privind războiul cu Iranul / video
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Daciana Sârbu a zis ce i-a lipsit lui Victor Ponta pentru a ajunge președintele României
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Ce au discutat Putin și Trump la telefon? Războaiele din Iran și Ucraina, pe agenda convorbirii
 
Cele mai citite știri
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close