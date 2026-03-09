Ce au discutat Putin și Trump la telefon? Războaiele din Iran și Ucraina, pe agenda convorbirii

Președinții Vladimir Putin și Donald Trump au discutat telefonic despre războaiele din Iran și Ucraina, Kremlinul descriind convorbirea drept "sinceră și constructivă".
Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump au discutat luni în cadrul unei conversaţii telefonice "sincere şi constructive" despre războiul din Iran şi cel din Ucraina, a anunţat Kremlinul, notează AFP.
"Accentul a fost pus pe situaţia din jurul conflictului cu Iranul şi pe negocierile bilaterale în curs cu reprezentanţii Statelor Unite privind rezolvarea problemei ucrainene", a declarat Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al lui preşedintelui Putin, citat de agenţiile de presă ruse.
Potrivit lui Uşakov, apelul telefonic care a durat aproximativ o oră şi a fost primul dintre cei doi lideri din decembrie 2025, a fost organizat la iniţiativa Washingtonului pentru a "discuta o serie de probleme extrem de importante legate de evoluţia actuală a situaţiei internaţionale".
"Conversaţia a fost serioasă, sinceră şi constructivă", a subliniat consilierul rus, fără a dezvălui conţinutul exact al discuţiilor.
Potrivit acestuia, preşedintele rus a pledat în timpul acestui schimb de idei pentru o "soluţionare politică şi diplomatică rapidă a conflictului iranian", Teheranul fiind un aliat apropiat al Moscovei.
Citește și: Vladimir Putin întinde o mână Europei. Ce propune liderul de la Kremlin
În ceea ce priveşte Ucraina, Vladimir Putin i-a oferit omologului său american "o descriere a situaţiei actuale de pe linia de contact, unde trupele ruse avansează cu mare succes", a explicat Uşakov.
Putin a "evaluat pozitiv eforturile de mediere întreprinse" de Donald Trump pentru a încerca să găsească o soluţie diplomatică la războiul din Ucraina, după mai multe runde de negocieri care până acum nu au reuşit să ducă la încetarea ostilităţilor.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci