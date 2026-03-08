Patronatele din turism acuză haos legislativ înainte de sezonul estival. Cine sabotează deschiderea în termeni legali

Comitetul Director al FPTR, Federația Patronatelor din Turismul Românesc, afirmă cu fermitate că actualul cadru normativ nu permite obținerea, în timp util, de la autoritățile centrale și locale competente, a tuturor certificatelor de clasificare, autorizațiilor și avizelor necesare.



„De ani de zile, autoritatea publică centrală pentru turism refuză, din diferite motive, să modifice și să completeze legislația în domeniu, menținând reglementări ambigue și, în unele cazuri, contradictorii.



În aceste condiții, membrii FPTR și o mare parte a altor unități de pe litoral au decis să deschidă sezonul estival la 1 mai și să își asume riscul de a suporta controale și amenzi pentru faptul că, din motive obiective, nu reușesc să obțină toate documentele necesare în timp util.



Nu putem să nu remarcăm că, prin această „pasivitate” a autorităților centrale și locale, afirmațiile unui coleg, specialist incontestabil în turism, care, de altfel, și-a dat demisia de onoare din Guvern, devin din nou de actualitate.



Prin menținerea actelor normative ambigue și contradictorii se ajunge la situația în care „șpaga de supraviețuire” devine, în percepția operatorilor economici, singura soluție pentru continuarea activității. Această realitate nu este teoretică, ci are consecințe concrete în practică”, au transmis conducerea Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) formată din Președinte Dr. Ing. Dragoș Răducan, Prim Vicepreședinte Nicolae Bucovală și Vicepreședinte Nicolae Istrate, dar și Organizația Patronală Mamaia Constanța, condusă de președintele Nicolae Bucovală.



„Un exemplu concret de neimplicare a conducerii ministerului în promovarea unor modificări legislative adaptate realităților din turism îl reprezintă situația Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Deși legea a fost modificată, aceste intervenții legislative nu au avut în vedere nevoile specifice ale turismului, în special în ceea ce privește amplasarea beach barurilor pe litoral.



Modificările au vizat exclusiv construcțiile provizorii de pe plaje, cu suprafața de până la 12 mp, care beneficiază în prezent de un regim simplificat. În schimb, beach barurile, a căror dimensiune este, în mod obișnuit, cuprinsă între 30 și 45 mp, sunt supuse aceleiași proceduri birocratice aplicabile unei construcții permanente, fără a se ține cont de caracterul sezonier și temporar al acestora.



Rezultatul este previzibil și se repetă în fiecare sezon estival: întârzieri în obținerea certificatelor de clasificare, blocaje administrative și crearea unui climat care lasă loc de interpetări subiective.



Turiștii de Litoral nu vin pentru betoane, blocuri de locuințe, supermarketuri sau proceduri administrative, ci vin pentru plaje, nisip, mare și soare. Acestea sunt elementele esențiale ale produsului turistic de litoral. În plus, marile structuri de primire turistică, cu funcțiuni de cazare, oferă gratuit șezlonguri și produse servite la beach baruri pentru turiștii cazați, contribuind direct la atractivitatea și competitivitatea destinației.



Pentru a rezolva, în timp util, o parte din neajunsurile semnalate, la inițiativa FPTR, cu acordul domnului Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, și cu implicarea domnului Laurențiu Viorel Gîdei, secretar de stat, s-a încheiat, la data de 11.02.2026, sub nr. 900, un protocol de colaborare MEDAT - FPTR pentru deschiderea sezonului estival 2026, la data de 1 mai 2026”, au mai zis Dragoș Răducan, Nicolae Bucovală și Nicolae Istrate.

Întrebarea este legitimă și publică: Cine sabotează în continuare deschiderea în termeni legali a sezonului estival?





„În baza protocolului, pentru prima dată în ultimii 10 ani, ar trebui să se implice direct în deschiderea sezonului estival specialiști din minister și autoritățile locale din județul Constanța, inclusiv cele cu funcțiuni de control.



Cu toate acestea, întâlnirea din data de 18.02.2026, convocată de președintele Consiliului Județean Constanța și programată la Sala Remus Opreanu, a fost anulată pe motiv de ninsoare abundentă, deși în municipiul Constanța și între stațiuni circulația s-a desfășurat normal, în condiții de iarnă-ninsoare abundentă.



Întrebarea este legitimă și publică: Cine sabotează în continuare deschiderea în termeni legali a sezonului estival?



Nici până astăzi, conducerea Județului Constanța nu a reprogramat întâlnirea. Au trecut deja 17 zile fără stabilirea unei noi date. În aceste condiții, dialogul instituțional pare, cel puțin în acest caz, „sezonier”.



Conform informațiilor preluate de la unii reprezentanți ai prefecturii Constanța, membrii Comitetului Director al FPTR au suspiciuni rezonabile că nici conducerea MEDAT nu a solicitat reprogramarea întâlnirii.



Operatorii economici din turism nu solicită privilegii și nu cer derogări fictive sau arbitrare. Solicită un cadru legislativ coerent, predictibil și adaptat realității sezoniere a Litoralului. Doresc reguli clare, aplicabile și sincronizate cu calendarul real al sezonului estival. FPTR consideră că dacă sezonul estival 2026 începe la timp și în condiții optime, România câștigă mai mult decât din orice campanie de promovare”, au conchis Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și Organizația Patronală Mamaia Constanța.

Am vrut să aflăm care este situația „de la firul ierbii”, direct de pe plajă, ținând cont că în martie-aprilie, infrastructura litoralului românesc ar trebui să fie pregătită pentru sezonul 2026.



Între timp, au apărut informații că bulgarii au atins pragul de un milion de turiști români și se așteaptă și anul acesta la un aflux consistent din România.

„Pare că scopul este ca turiștii români să plece oriunde, numai să nu rămână în țară”, a zis investitorul Alin Bucur.