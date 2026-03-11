Incendiu puternic la o fabrică de polistiren din Arad. Trei mesaje RO-Alert, emise din cauza degajărilor mari de fum - UPDATE

UPDATE: Potrivit ultimelor informații, incendiul a fost localizat și nu mai există risc de extindere, suprafața afectată fiind de aproximativ 1.500 mp. Pompierii intervin în continuare pentru stingerea completă a tuturor focarelor.

UPDATE: Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis al treilea mesaj de avertizare a populatiei prin sistemul RO-ALERT (pe o rază de 3 km).

Incendiu în Arad. Sursa foto: ISU Arad

UPDATE: Incendiul a izbucnit în zona industrială din cartierul Aradul Nou şi a fost anunţat la 112 înainte de ora 8:00, iar pompierii au trimis mai multe autospeciale de stingere.

Echipajele de la locul intervenției au fost suplimentate astfel: ISU Arad cu o autoscară, ISU Timiș cu o mașină de stingere și o cisternă de mare capacitate (30.000 l), ISU Mureș cu o autospecială cu roboți.

Din ultimele informații, a fost emis încă un mesaj RO-Alert pentru populație, având în vedere degajările mari de fum și propagarea acestuia.

Știre inițială

Un incendiu a izbucnit la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, cu degajări mari de fum.

Din cauza cantității semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-Alert pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenției.

La fața locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din șașe mașini de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj de descarcerare și o autoscară.

În sprijinul pompierilor arădeni acționează și echipaje ale ISU Timiș, cu două mașini de stingere.

Intervenția este în desfășurare, iar forțele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.