Incendiu puternic la o fabrică de polistiren din Arad. Trei mesaje RO-Alert, emise din cauza degajărilor mari de fum - UPDATE

Un incendiu a izbucnit la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, cu degajări mari de fum, locuitorii fiind avertizați prin mesaj RO-Alert.
UPDATE: Potrivit ultimelor informații, incendiul a fost localizat și nu mai există risc de extindere, suprafața afectată fiind de aproximativ 1.500 mp. Pompierii intervin în continuare pentru stingerea completă a tuturor focarelor.
UPDATE: Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis al treilea mesaj de avertizare a populatiei prin sistemul RO-ALERT (pe o rază de 3 km).
Incendiu în Arad. Sursa foto: ISU Arad
UPDATE: Incendiul a izbucnit în zona industrială din cartierul Aradul Nou şi a fost anunţat la 112 înainte de ora 8:00, iar pompierii au trimis mai multe autospeciale de stingere.
Echipajele de la locul intervenției au fost suplimentate astfel: ISU Arad cu o autoscară, ISU Timiș cu o mașină de stingere și o cisternă de mare capacitate (30.000 l), ISU Mureș cu o autospecială cu roboți.
Din ultimele informații, a fost emis încă un mesaj RO-Alert pentru populație, având în vedere degajările mari de fum și propagarea acestuia.
Un incendiu a izbucnit la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, cu degajări mari de fum.
Din cauza cantității semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-Alert pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenției.
La fața locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din șașe mașini de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj de descarcerare și o autoscară.
În sprijinul pompierilor arădeni acționează și echipaje ale ISU Timiș, cu două mașini de stingere.
Intervenția este în desfășurare, iar forțele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci