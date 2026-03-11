Germania blochează ideea relaxării sancțiunilor contra Rusiei

Cancelarul german Friedrich Merz a respins marţi orice fel de suspendare a sancţiunilor împotriva Rusiei, după ce preşedintele american, Donald Trump, a anunţat luni ridicarea temporară a sancţiunilor impuse companiilor petroliere din Rusia, relatează EFE.

"Nu există niciun motiv să ne gândim la relaxarea sancţiunilor împotriva Rusiei", a declarat şeful guvernului german într-o conferinţă de presă comună cu omologul său ceh, Andrej Babis, aflat într-o vizită la Berlin.

"Dacă trebuie să alegem între sancţiuni şi solidaritate, atitudinea noastră este clară: suntem de partea Ucrainei", a adăugat Merz, afirmând că Germania este pregătită, dacă va fi necesar, să suporte o "fază" de preţuri ridicate la hidrocarburi.

Decizia lui Trump privind sancțiunile petroliere

Donald Trump şi-a justificat decizia prin necesitatea "stabilizării preţurilor şi garantării fluxului de ţiţei în zone strategice precum Golful", o regiune afectata de campania de bombardamente a Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului.

"Ajutorul pentru Ucraina nu trebuie să se oprească, este necesar să continuăm să sprijinim eforturile de oprire a războiului de agresiune al Rusiei", a subliniat Merz.

Sprijin militar major pentru Ucraina

Germania este ţara europeană care a acordat cel mai mult ajutor militar Ucrainei, cu o sumă estimată la 20 de miliarde de euro până în decembrie 2025, potrivit datelor Institutului Kiel, un centru german de studii economice care monitorizează ajutoarele internaţionale acordate ţării invadate de Rusia.

"Împărtăşesc speranţa preşedintelui american că acest război se va termina curând şi, dacă asta se va întâmpla, vom asista relativ repede la o normalizare a preţului la petrol şi gaze", a declarat cancelarul german, referindu-se la o declaraţie făcută în ajun de Donald Trump, potrivit căreia campania militară împotriva Iranului este "practic terminată".

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că Rusia doreşte să profite de situaţia din jurul Iranului, să scape de sancţiuni şi să obţină resurse suplimentare datorită fluctuaţiilor preţurilor petrolului şi gazelor naturale, potrivit Ukrinform. Preşedintele ucrainean a făcut această declaraţie la finalul unei întrevederi cu şeful Direcţiei principale de informaţii de pe lângă Ministerul ucrainean al Apărării (GUR), Oleg Ivaşcenko.