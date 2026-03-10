Prof. Bogdan Cristescu, director general la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, a vorbit despre educația de calitate și a explicat că aceasta trebuie să ofere copilului baza necesară pentru a se dezvolta și să îi permită să își schimbe parcursul.

Potrivit acestuia, scopul școlii este formarea unor cetățeni activi și implicați, iar valoarea sistemului educațional este dată de nivelul general al elevilor.

„Din punctul meu de vedere, o educație de calitate este o educație care din perspectiva generalistă aduce copilul la nivelul de la care el să se poată dezvolta cu ușurință.

Pe de altă parte, este foarte important să îi dai copilului ocazia să schimbe calea pe care a început-o în secunda în care poate își dă seama că nu este pentru el. Nu se poate ca la 14 ani el să aibă destinul scris. Este foarte important să avem buni cetățeni, cetățeni activi, oameni care să se implice, care să aibă opinii, care să aibă implicare civică și comunitară.

Calitatea școlii este dată nu doar de calitatea câtorva vârfuri, ci este dată de calitatea masei de copii. Știm cu toții că România este polarizată. Avem copiii foarte buni, dar avem și copii care nu reușesc să performeze. Nu cred că ar trebui să legăm calitatea - și atunci când este și atunci când nu este - doar de școală”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

VEZI ȘI: Prof. Bogdan Cristescu, anunț privind examenele naționale. Ce se va întâmpla cu Bacalaureatul / video

Indicatorii socio-economici, rol foarte important

Profesorul a explicat că indicatorii socio-economici sunt cei care influențează rezultatele educaționale, iar școala trebuie să ofere șanse egale tuturor copiilor.

„Suntem într-o societate, iar indicatorii socio-economici joacă un rol foarte important. Sunt, de exemplu, țări europene în care rezultatele la evaluările naționale sunt ponderate de indexul socio-economic al regiunii înainte să fie publicate, ceea ce este o abordare interesantă pentru că trebuie să ne dăm seama că normal este să dăm tuturor copiilor șanse, iar poate celor pe care nu reușesc să le aibă din familii, școala să le dea mai mult pentru că ăsta este rolul nostru ca societate. Nu suntem o societate care să excludă, ci suntem o societate care a realizat în atâția ani de dezvoltare că nu putem crește decât împreună”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

VEZI ȘI: Secretul performării, vechi de un secol, dezvăluit de Dumitru Borțun. De ce niciun ministru nu poate reforma școala românească / video

Rolul încrederii și al responsabilității comune

Prof. Bogdan Cristescu a explicat că succesul elevilor depinde de colaborarea între profesori, familie, comunitate și autorități, iar încrederea acordată profesorilor este foarte importantă.

„Avem rezultatele evaluării internaționale care ne încurajează, de exemplu TIMSS, și avem rezultate care ne îngrijorează, de exemplu PISA. Eu sper că în toamnă, când vom avea următorul ciclu PISA, lucrurile să stea mai bine.

Dacă ne dăm seama cu toții că rezultatele elevilor țin de noi toți - și de comunitate locală, și de autoritate locală, și de părinte, și de profesor - eu cred că lucrurile se vor dezvolta.

Sunt convins, și spun asta foarte des, că impactul esențial îl au colegii profesori, dar pentru ca ei să poată avea cu adevărat impactul esențial, ei trebuie să aibă beneficiul încrederii societății, trebuie să aibă beneficiul încrederii familiei, pentru că atunci elevul chiar va veni dispus să învețe de la cel din fața lui”, a spus prof. Bogdan Cristescu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Video: