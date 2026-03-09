€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului
Data actualizării: 19:24 09 Mar 2026 | Data publicării: 19:22 09 Mar 2026

Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului
Autor: Alexandra Curtache

Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului Benzinărie - Foto: Pixabay

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat luni că preţurile la combustibili vor fi plafonate, începând de la miezul nopţii, pentru a-i proteja pe maghiari de creşterea preţurilor la petrol, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, transmite AFP.

Ungaria este a doua ţară membră a Uniunii Europene, după Croaţia, care a decis să plafoneze preţurile la combustibili.

„Introducem un preţ protejat la benzină şi motorină, dincolo de care preţurile cu amănuntul nu vor putea trece", a declarat Orban, într-un videoclip postat pe Facebook. Acesta a adăugat că Guvernul de la Budapesta a decis, de asemenea, să scoată combustibili de la rezerva de stat pentru a garanta aprovizionarea şi a specificat că "preţul protejat" se va aplica numai vehiculelor înmatriculate în Ungaria.

Citește și: În timp ce în România prețul la carburanți a explodat din cauza coflictului din Orientul Mijlociu, în Israel tarifele rămân neschimbate

Cine beneficiază de plafonare

Potrivit Reuters, începând de marţi, preţul benzinei în Ungaria va fi plafonat la 595 de forinţi (1,75 dolari) pe litru, iar cel al motorinei la 615 forinţi (1,81 dolari) pe litru.

Măsura se aplică persoanelor fizice, fermierilor, transportatorilor şi contractorilor, a adăugat Orban, invocând blocarea conductei petroliere Drujba, care traversează Ucraina, ca una dintre cauzele care au condus la această măsură, pe lângă războiul din Orientul Mijlociu.

Anterior, Orban a cerut Uniunii Europene să suspende sancţiunile împotriva petrolului şi gazelor ruseşti, având în vedere războiul din Orientul Mijlociu. Liderul naţionalist, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, critică în mod regulat sancţiunile UE împotriva Rusiei, folosindu-şi dreptul de veto pentru a obţine excepţii pentru Ungaria.

Experiența trecută cu plafonarea prețurilor

Ungaria a mai plafonat odată preţurile combustibililor, în perioada cuprinsă între noiembrie 2021 şi iunie 2022, pentru a reduce inflaţia înainte de alegerile din aprilie 2022, pe care Orban le-a câştigat apoi cu o majoritate covârşitoare. Cu toate acestea, ulterior, Orban a fost forţat să renunţe la plafonarea preţurilor combustibililor, după ce ce o penurie de combustibil a dus la achiziţii de panică la benzinării.

Cotaţia ţiţeiului a crescut luni la peste 119 dolari pe baril, atingând niveluri nemaivăzute de la mijlocul anului 2022, iar guvernele se străduiesc să limiteze impactul asupra economiilor şi consumatorilor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ungaria
preturi carburanti
plafonare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Erdogan avertizează Iranul după interceptarea unei rachete în spațiul aerian al Turciei
Publicat acum 28 minute
Victimele fraudei cu lingourile aur din Italia, câștigătoare: banii vor ajunge la ele nu la stat
Publicat acum 28 minute
Doar 20 de secunde pentru reacție: Scenariul unui atac devastator în strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 33 minute
Un meteorit a lovit acoperișul unei case din Germania. Mii de oameni au observat „bila de foc“ pe cer / video viral
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 3 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Iranul respinge planul lui Macron/Trump critică noul lider suprem
Publicat acum 9 ore si 18 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 11 ore si 23 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 10 ore si 37 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Val de declarații anulate de instanță, în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close