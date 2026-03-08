€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Donald Trump intră în conflict cu premierul Keir Starmer. Schimb de replici între cei doi lideri
Data publicării: 09:09 08 Mar 2026

Donald Trump intră în conflict cu premierul Keir Starmer. Schimb de replici între cei doi lideri
Autor: Ioan-Radu Gava

trump--avertismente-pentru-starmer-imigratia-ilegala-va-distruge-marea-britanie-din-interior--presedintele-il-indeamna-sa-trimita-armata-pentru-a-opri-criza_49414800 Sursa foto: Agerpres

Keir Starmer a declarat că țara sa are nevoie de „seriozitate, nu de jocuri politice”, în contextul în care conflictul din Iran afectează oamenii din Marea Britanie.

Donald Trump l-a criticat pe prim-ministrul britanic Keri Starmer, pe Truth Social, pentru răspunsul său la conflictul din Iran, spunând, potrivit Sky News.

„Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce am deja câștigat!”, a precizat președintele Statelor Unite ale Americii.

„În timp ce partidele de opoziție încearcă să submineze Marea Britanie pe scena mondială, guvernul meu laburist se concentrează pe protejarea cetățenilor britanici acasă și în străinătate”, a precizat Starmer în Sunday Mirror.

Totuși, în oglindă cu poziția premierului, Sir Tony Blair și-a exprimat a spus la un eveniment privat că el crede că Marea Britanie ar fi trebuit să-l sprijine pe Trump imediat.

CITEȘTE ȘI                 -               Celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai a fost lovit de resturile unei drone. Fum la etajul 88 / video

„Nu spun nimic ce nu i-am spus deja guvernului... Cred că ar fi trebuit să sprijinim America de la bun început”, a declarat fostul prim-ministru laburist la un eveniment găzduit de Jewish News, potrivit Daily Mail.

Donald Trump i-a transmis, într-o postare pe Truth Social, lui Keir Starmer că Statele Unite ale Americii își vor „aminti“ de reacția întârziată a Marii Britanii în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Regatul Unit, fostul nostru mare aliat, poate cel mai mare dintre toți, se gândește în sfârșit serios la trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu. E în regulă, domnule prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele. Dar ne vom aminti. Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce le-am câștigat deja!”, a scris Donald Trump, pe Truth Social, sâmbătă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
iran
donald trump
sua
keir starmer
marea britanie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Cum va fi vremea în București în zilele următoare
Publicat acum 53 minute
De ce se închid unele dosare penale: Cum scapă inculpații din cauza prescripției
Publicat acum 59 minute
Când se va circula prin primul tunel de pe A1 (Pitești - Sibiu). Ministerul Transporturilor, anunțuri importante pentru șoferi
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Țara europeană unde femeilor le este cel mai greu să își găsească un partener: E o adevărată provocare
Publicat acum 1 ora si 26 minute
SRI, mesaj viral de Ziua Femeii / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Găsește pe cineva care se uită la tine așa cum se uită Țoiu la Ponta. Imagine de colecție / foto în articol
Publicat acum 3 ore si 45 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 9: Iranul continuă să atace țările din jur / China vorbește despre o confruntare cu SUA
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Donald Trump intră în conflict cu premierul Keir Starmer. Schimb de replici între cei doi lideri
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Imagini publicate din greșeală cu mesajul lui Vladimir Putin de Ziua Femeii. Cum ar fi fost surprins liderul de la Kremlin / video viral
Publicat acum 4 ore si 5 minute
TOP bancuri de 8 Martie
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close