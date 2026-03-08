Donald Trump intră în conflict cu premierul Keir Starmer. Schimb de replici între cei doi lideri

Donald Trump l-a criticat pe prim-ministrul britanic Keri Starmer, pe Truth Social, pentru răspunsul său la conflictul din Iran, spunând, potrivit Sky News.

„Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce am deja câștigat!”, a precizat președintele Statelor Unite ale Americii.

„În timp ce partidele de opoziție încearcă să submineze Marea Britanie pe scena mondială, guvernul meu laburist se concentrează pe protejarea cetățenilor britanici acasă și în străinătate”, a precizat Starmer în Sunday Mirror.

Totuși, în oglindă cu poziția premierului, Sir Tony Blair și-a exprimat a spus la un eveniment privat că el crede că Marea Britanie ar fi trebuit să-l sprijine pe Trump imediat.

„Nu spun nimic ce nu i-am spus deja guvernului... Cred că ar fi trebuit să sprijinim America de la bun început”, a declarat fostul prim-ministru laburist la un eveniment găzduit de Jewish News, potrivit Daily Mail.

Donald Trump i-a transmis, într-o postare pe Truth Social, lui Keir Starmer că Statele Unite ale Americii își vor „aminti“ de reacția întârziată a Marii Britanii în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Regatul Unit, fostul nostru mare aliat, poate cel mai mare dintre toți, se gândește în sfârșit serios la trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu. E în regulă, domnule prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele. Dar ne vom aminti. Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce le-am câștigat deja!”, a scris Donald Trump, pe Truth Social, sâmbătă.