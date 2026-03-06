€ 5.0941
Cel mai mare schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia din ultimele șase luni
Data actualizării: 23:49 06 Mar 2026 | Data publicării: 23:44 06 Mar 2026

Cel mai mare schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia din ultimele șase luni
Autor: Iulia Horovei

schimb de prizonieri rusia ucraina Schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Ucraina și Rusia au schimbat, vineri, 6 martie, câte 300 de prizonieri de război, aducând astfel la 500 numărul soldaților returnați de fiecare parte începând de joi, 5 martie, în cadrul unui acord convenit în timpul negocierilor de la Geneva, Elveția.

Acesta este cel mai mare schimb de prizonieri realizat între cele două state în ultimele șase luni. Ultimul schimb similar, de o asemenea amploare, a avut loc în vara anului 2025, când 1.000 de ruși au fost schimbați pentru 1.000 de ucraineni.

„Acesta este unul dintre cele mai mari schimburi de la schimbul 1.000 pentru 1.000”, a spus reprezentantul Sediului Central de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, Petro Iațenko. 

De-a lungul ultimei săptămâni, familiile așteptau cu nerăbdare vești despre cei dragi, întrucât negocierile privind aceste schimburi au loc de obicei în Orientul Mijlociu și cu medierea Emiratelor Arabe Unite. Odată cu izbucnirea războiului în Iran, mulți ucraineni au simțit nesiguranță cu privire la negocierile ulterioare dintre Kiev și Moscova. Cu toate acestea, schimbul a avut loc în două etape, potrivit Kyiv Post.

Schimbul, început joi cu 200 de prizonieri returnați

Joi, 5 martie, au fost returnați primii 200 de soldați ucraineni. Unii dintre prizonierii eliberaţi erau reţinuţi din 2022, de la începutul războiului.

„Unii dintre ei sunt în captivitate din 2022, majoritatea din 2024 și un număr mic din 2025. Aceștia sunt oameni care au apărat regiunile Herson, Harkov și Donețk, precum și apărători ai Mariupolului”, a adăugat Iațenko.

A doua zi, vineri, 6 martie alți 300 de prizonieri au fost eliberați. „Este dificil să scoți pe toată lumea din captivitate. Da, avem un fond de schimb suficient, iar sediul de coordonare funcționează astfel încât schimburile să aibă loc. Acesta a fost realizat datorită negocierilor de la Geneva”, a mai adăugat Iațenko.

Ucraina se pregătea de o nouă rundă de negocieri privind încheierea războiului la începutul lunii martie, dar acestea au fost amânate după ce SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la începutul acestei săptămâni, că Ucraina aşteaptă o nouă dată pentru negocieri din partea Statelor Unite ale Americii.

Citește și: Ucraina va trimite trupe în Orientul Mijlociu pentru a apăra bazele Statelor Unite de dronele iraniene: Washington ne-a cerut

