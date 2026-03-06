€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri UE suspendă regimul fără vize pentru diplomații georgieni
Data publicării: 14:36 06 Mar 2026

UE suspendă regimul fără vize pentru diplomații georgieni
Autor: Dana Mihai

uniunea europeana steaguri Foto: Unsplash

Comisia Europeană suspendă călătoriile fără vize pentru diplomații georgieni din cauza încălcării angajamentelor asumate.

Comisia Europeană a anunţat vineri că suspendă călătoriile fără vize pentru cetăţenii georgieni care deţin paşapoarte diplomatice şi de serviciu, ca răspuns la încălcarea persistentă şi deliberată a angajamentelor asumate în cadrul regimului fără vize, relatează Reuters.

Avertisment pentru oficialii georgieni care călătoresc în UE

Reprezentanţii autorităţilor georgiene trebuie să folosească paşaportul diplomatic sau paşaportul de serviciu atunci când călătoresc în Uniunea Europeană în scop oficial sau diplomatic. Nerespectarea acestei reguli poate avea drept rezultat emiterea unei interdicţii de intrare, a declarat executivul UE într-un comunicat.

Cândva printre cele mai democratice ţări rezultate din dezmembrarea Uniunii Sovietice, Georgia a cunoscut o derivă autoritaristă în special după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022.

Acordurile de facilitare a eliberării vizelor şi de readmisie cu Georgia au intrat în vigoare în 2011.

La 27 februarie 2017, Consiliul UE a adoptat un regulament privind liberalizarea vizelor pentru cetăţenii georgieni care călătoresc în Uniunea Europeană pentru o perioadă de şedere de 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. Irlanda este exceptată de la aplicarea acestor dispoziţii, în conformitate cu protocoalele anexate la tratatele UE. Regulamentul a intrat în vigoare la 28 martie 2017.

Citește și: Mii de cetățeni UE rămân în Iran, iar Turcia suspendă trecerile de frontieră pe timp de zi

Pe 27 ianuarie 2025, Consiliul UE a decis să suspende anumite părţi ale Acordului dintre UE şi Georgia privind facilitarea eliberării vizelor, ceea ce putea duce la obligativitatea ca diplomaţii şi funcţionarii georgieni să solicite viză atunci când călătoresc în UE. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ue
georgia
comisia europeana
pasaport
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Comisia Europeană, reacție după amenințările lui Zelenski la adresa lui Orban
Publicat acum 21 minute
COMPAS: Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, experiență practică în studioul DCNews
Publicat acum 35 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
Publicat acum 44 minute
Biscuiți cu nucă de cocos, o rețetă ieftină care îți îndulcește zilele de primăvară
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Cum va fi vremea de Ziua Femeii. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 2 ore si 47 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 7 ore si 25 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 3 ore si 22 minute
O nouă țară vrea să intre în NATO, după începerea războiului cu Iranul: Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine
Publicat acum 7 ore si 30 minute
Horoscop 6 martie 2026. Venus intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close