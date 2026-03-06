UE suspendă regimul fără vize pentru diplomații georgieni

Comisia Europeană a anunţat vineri că suspendă călătoriile fără vize pentru cetăţenii georgieni care deţin paşapoarte diplomatice şi de serviciu, ca răspuns la încălcarea persistentă şi deliberată a angajamentelor asumate în cadrul regimului fără vize, relatează Reuters.

Avertisment pentru oficialii georgieni care călătoresc în UE

Reprezentanţii autorităţilor georgiene trebuie să folosească paşaportul diplomatic sau paşaportul de serviciu atunci când călătoresc în Uniunea Europeană în scop oficial sau diplomatic. Nerespectarea acestei reguli poate avea drept rezultat emiterea unei interdicţii de intrare, a declarat executivul UE într-un comunicat.

Cândva printre cele mai democratice ţări rezultate din dezmembrarea Uniunii Sovietice, Georgia a cunoscut o derivă autoritaristă în special după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022.

Acordurile de facilitare a eliberării vizelor şi de readmisie cu Georgia au intrat în vigoare în 2011.

La 27 februarie 2017, Consiliul UE a adoptat un regulament privind liberalizarea vizelor pentru cetăţenii georgieni care călătoresc în Uniunea Europeană pentru o perioadă de şedere de 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. Irlanda este exceptată de la aplicarea acestor dispoziţii, în conformitate cu protocoalele anexate la tratatele UE. Regulamentul a intrat în vigoare la 28 martie 2017.

Pe 27 ianuarie 2025, Consiliul UE a decis să suspende anumite părţi ale Acordului dintre UE şi Georgia privind facilitarea eliberării vizelor, ceea ce putea duce la obligativitatea ca diplomaţii şi funcţionarii georgieni să solicite viză atunci când călătoresc în UE.