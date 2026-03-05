Conflictul din Iran determină Cipru să anuleze toate reuniunile miniștrilor europeni din luna martie

Această decizie a fost luată „pentru a asigura predictibilitate” şi „pentru a evita neplăceri delegaţiilor participante”, în contextul „perturbărilor parţiale ale conexiunilor aeriene”, a declarat joi pentru EFE o purtătoare de cuvânt a preşedinţiei cipriote a UE.

Întâlnirile, mutate în mediul online sau amânate

Toate reuniunile informale ale Consiliului UE şi ale grupurilor de lucru care erau prevăzute în martie în format fizic se vor desfăşura online sau vor fi amânate pentru alte date, a indicat aceeaşi sursă.

Printre întâlnirile afectate se numără o reuniune informală a miniştrilor apărării din UE, programată pentru 12 martie, şi o reuniune a miniştrilor finanţelor şi a guvernatorilor băncilor centrale din ţările membre, care urma să aibă loc între 26 şi 28 martie.

Preşedinţia cipriotă anunţase anterior anularea altor întâlniri programate pe insula mediteraneană în această săptămână, precum o reuniune informală a miniştrilor culturii şi o întâlnire a miniştrilor afacerilor europene.

Cipru a fost afectat de extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, declanşat de ofensiva Statelor Unite şi Israelului împotriva Teheranului, după ce marţi a avut loc un atac cu drone asupra bazei britanice de la Akrotiri. Mai multe state membre ale UE au anunţat măsuri de sprijin pentru apărarea insulei.

Citește și: Răsturnare de situație privind atacul cu drone asupra bazei militare britanice din Cipru: Nu a fost lansat din Iran

Printre alte întâlniri la nivel înalt, Cipru are în plan să găzduiască un summit informal al şefilor de stat şi de guvern în perioada 23-24 aprilie, eveniment care, deocamdată, rămâne în calendarul oficial al preşedinţiei, notează Agerpres.

Citește și: Spania trimite o fregată în Cipru după atacul cu dronă asupra bazei britanice