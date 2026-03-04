€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Cât timp de reacție aveți din momentul în care primiți alerta de cutremur până la resimțirea lui efectivă
Data actualizării: 19:00 04 Mar 2026 | Data publicării: 19:00 04 Mar 2026

Cât timp de reacție aveți din momentul în care primiți alerta de cutremur până la resimțirea lui efectivă
Autor: Roxana Neagu

cutremur Cutremur România

În cazul unui seism major în România, veți primi, pe telefon, în sistemul RO-Alert, alertă de cutremur. Din acel moment până la resimțirea efectivă ale seismului, se scurge un timp foarte scurt.

Sistemul de alertare seismică dezvoltat de Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să ajungă în Bucureşti. Acest interval poate părea scurt pentru fiecare dintre noi, dar permite oprirea unor infrastructuri critice pentru reducerea efectelor asupra populaţiei, a afirmat miercuri directorul general al institutului, Constantin Ionescu.

”În acest interval pot fi blocate anumite infrastructuri critice care pot afecta populaţia, precum reţelele de gaze”

"Am dezvoltat un sistem de alertare care poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca unda seismică să ajungă în Bucureşti. În acest interval pot fi blocate anumite infrastructuri critice care pot afecta populaţia, precum reţelele de gaze, sau pot fi puse în aşteptare procese industriale în care lucrează mai multe persoane, astfel încât personalul să fie protejat. De asemenea, sistemul permite dirijarea echipelor de intervenţie către zonele afectate şi estimarea numărului de clădiri care ar putea fi avariate într-o anumită localitate. Putem estima numărul de clădiri care au căzut într-o anumită localitate. Avem parteneri nu doar în România, ci şi în proiecte europene şi internaţionale şi putem spune că suntem la acelaşi nivel cu instituţii europene şi mondiale în ceea ce priveşte pregătirea cercetătorilor şi nivelul de cunoaştere", a declarat Constantin Ionescu, conform Agerpres. 

Alerta de cutremur reduce impactul final asupra populației

”În Japonia, avertizarea poate fi transmisă cu una-două secunde înainte, iar în Mexic cu aproximativ 70 de secunde. Sistemul din România este operaţional din 2013 şi este utilizat în special pentru protejarea infrastructurilor critice, contribuind astfel la reducerea impactului asupra populaţiei în cazul unui cutremur puternic”, a adăugat Ionescu. 

Când va fi următorul mare cutremur? Directorul INFP subliniază că nu poate fi prezis 

Directorul general al INFP a explicat că, în prezent, cutremurele nu pot fi prezise, însă cercetarea seismologică urmăreşte reducerea efectelor acestora.

"Toată lumea se uită către noi ca să prezicem cutremurele sau ca să spunem când va veni următorul cutremur, lucru care nu se poate realiza în acest moment. Prin activitatea de cercetare pe care o desfăşurăm la Institut şi prin studiul propagării undelor seismice din hipocentru către suprafaţa pământului încercăm să dezvoltăm instrumente care să reducă efectele cutremurelor asupra populaţiei şi construcţiilor, astfel încât impactul să fie cât mai mic, de exemplu prin reducerea numărului de clădiri prăbuşite sau avariate şi a persoanelor afectate. Tot ceea ce facem la institut, inclusiv măsurătorile realizate prin reţeaua de staţii seismice, contribuie la îmbunătăţirea standardelor în construcţii. Standardele existente sunt solide, iar dacă sunt respectate, construcţiile şi infrastructura industrială ar trebui să reziste", a adăugat Constantin Ionescu. 

În opinia sa, conştientizarea este foarte importantă, inclusiv prin familiarizarea populaţiei cu cutremurele de magnitudine mai mică, astfel încât oamenii să ştie cum să reacţioneze şi unde să se adăpostească în cazul unui seism mai puternic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cutremur romania
alerta cutremur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli lansează fatwa jihadistă pentru uciderea lui Donald Trump / Video
Publicat acum 8 minute
Zeci de oameni evacuați în Slatina: Un deal s-a surpat peste mai multe case (POZE)
Publicat acum 17 minute
Răsturnare de situație privind atacul cu drone asupra bazei militare britanice din Cipru: Nu a fost lansat din Iran
Publicat acum 34 minute
Doina Banciu, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, Comandor al Ordinului Militar de România
Publicat acum 35 minute
Vladimir Putin amenință că ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa: "Am gândit cu voce tare"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 7 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 12 ore si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Publicat acum 11 ore si 54 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close