Cât timp de reacție aveți din momentul în care primiți alerta de cutremur până la resimțirea lui efectivă

Sistemul de alertare seismică dezvoltat de Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să ajungă în Bucureşti. Acest interval poate părea scurt pentru fiecare dintre noi, dar permite oprirea unor infrastructuri critice pentru reducerea efectelor asupra populaţiei, a afirmat miercuri directorul general al institutului, Constantin Ionescu.

”În acest interval pot fi blocate anumite infrastructuri critice care pot afecta populaţia, precum reţelele de gaze”

"Am dezvoltat un sistem de alertare care poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca unda seismică să ajungă în Bucureşti. În acest interval pot fi blocate anumite infrastructuri critice care pot afecta populaţia, precum reţelele de gaze, sau pot fi puse în aşteptare procese industriale în care lucrează mai multe persoane, astfel încât personalul să fie protejat. De asemenea, sistemul permite dirijarea echipelor de intervenţie către zonele afectate şi estimarea numărului de clădiri care ar putea fi avariate într-o anumită localitate. Putem estima numărul de clădiri care au căzut într-o anumită localitate. Avem parteneri nu doar în România, ci şi în proiecte europene şi internaţionale şi putem spune că suntem la acelaşi nivel cu instituţii europene şi mondiale în ceea ce priveşte pregătirea cercetătorilor şi nivelul de cunoaştere", a declarat Constantin Ionescu, conform Agerpres.

Alerta de cutremur reduce impactul final asupra populației

”În Japonia, avertizarea poate fi transmisă cu una-două secunde înainte, iar în Mexic cu aproximativ 70 de secunde. Sistemul din România este operaţional din 2013 şi este utilizat în special pentru protejarea infrastructurilor critice, contribuind astfel la reducerea impactului asupra populaţiei în cazul unui cutremur puternic”, a adăugat Ionescu.

Când va fi următorul mare cutremur? Directorul INFP subliniază că nu poate fi prezis

Directorul general al INFP a explicat că, în prezent, cutremurele nu pot fi prezise, însă cercetarea seismologică urmăreşte reducerea efectelor acestora.

"Toată lumea se uită către noi ca să prezicem cutremurele sau ca să spunem când va veni următorul cutremur, lucru care nu se poate realiza în acest moment. Prin activitatea de cercetare pe care o desfăşurăm la Institut şi prin studiul propagării undelor seismice din hipocentru către suprafaţa pământului încercăm să dezvoltăm instrumente care să reducă efectele cutremurelor asupra populaţiei şi construcţiilor, astfel încât impactul să fie cât mai mic, de exemplu prin reducerea numărului de clădiri prăbuşite sau avariate şi a persoanelor afectate. Tot ceea ce facem la institut, inclusiv măsurătorile realizate prin reţeaua de staţii seismice, contribuie la îmbunătăţirea standardelor în construcţii. Standardele existente sunt solide, iar dacă sunt respectate, construcţiile şi infrastructura industrială ar trebui să reziste", a adăugat Constantin Ionescu.

În opinia sa, conştientizarea este foarte importantă, inclusiv prin familiarizarea populaţiei cu cutremurele de magnitudine mai mică, astfel încât oamenii să ştie cum să reacţioneze şi unde să se adăpostească în cazul unui seism mai puternic.