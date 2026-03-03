Iranul avertizează SUA și Israelul că vor ataca toate centrele economice din Orientul Mijlociu

Iranul promite să atace toate centrele economice din Orientul Mijlociu dacă atacurile americano-israeliene persistă, arată Al Jazeera.

Generalul Gărzii Revoluționare Islamice, Ebrahim Jabbari, a avertizat că atacurile americano-israeliene continue vor determina Iranul să ia măsuri împotriva „tuturor centrelor economice” din Orientul Mijlociu.

”Îi spunem inamicului că, dacă decide să atace principalele noastre centre, vom ataca toate centrele economice din regiune”, a declarat Jabbari.

”Prețul petrolului va ajunge la 200 de dolari”

”Am închis Strâmtoarea Hormuz. În prezent, prețul petrolului este peste 80 de dolari și va ajunge în curând la 200 de dolari”, a declarat el, citat de agenția de știri iraniană ISNA.

Strâmtoarea Hormuz gestionează aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial și volume semnificative de exporturi de gaze naturale lichefiate din Qatar și Emiratele Arabe Unite. Aproximativ 20% din consumul zilnic global de petrol - aproximativ 20 de milioane de barili - trece prin coridorul îngust.

În urmă cu o zi, același general avertiza că vor ataca Ciprul.