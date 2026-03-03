€ 5.0981
Stiri

DCNews Stiri Iranul avertizează SUA și Israelul că vor ataca toate centrele economice din Orientul Mijlociu
Data publicării: 18:35 03 Mar 2026

Iranul avertizează SUA și Israelul că vor ataca toate centrele economice din Orientul Mijlociu
Autor: Roxana Neagu

iran israel atac foto Agerpres

Iranul avertizează că va ataca toate centrele economice din Orientul Mijlociu dacă SUA și Israelul nu se opresc.

Iranul promite să atace toate centrele economice din Orientul Mijlociu dacă atacurile americano-israeliene persistă, arată Al Jazeera. 

Generalul Gărzii Revoluționare Islamice, Ebrahim Jabbari, a avertizat că atacurile americano-israeliene continue vor determina Iranul să ia măsuri împotriva „tuturor centrelor economice” din Orientul Mijlociu.

”Îi spunem inamicului că, dacă decide să atace principalele noastre centre, vom ataca toate centrele economice din regiune”, a declarat Jabbari.

”Prețul petrolului va ajunge la 200 de dolari”

”Am închis Strâmtoarea Hormuz. În prezent, prețul petrolului este peste 80 de dolari și va ajunge în curând la 200 de dolari”, a declarat el, citat de agenția de știri iraniană ISNA.

Citește și: Când ar putea ajunge motorina și benzina 10 lei / litru

Strâmtoarea Hormuz gestionează aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial și volume semnificative de exporturi de gaze naturale lichefiate din Qatar și Emiratele Arabe Unite. Aproximativ 20% din consumul zilnic global de petrol - aproximativ 20 de milioane de barili - trece prin coridorul îngust.

În urmă cu o zi, același general avertiza că vor ataca Ciprul

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
sua
israel
razboi
orientul mijlociu
