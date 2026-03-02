Miza reală a războiului din Iran. Trump vrea schimbarea regimului de la Teheran. Tudor Curtifan: Ar fi istoric, dar există riscuri și o mare întrebare

Conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite intră într-o fază tot mai dură, cu episoade care depășesc granițele clasice ale unui război local și împing regiunea spre un scenariu mult mai larg. Loviturile se înmulțesc, fronturile se complică, iar semnalele de escaladare apar acolo unde, până de curând, se vorbea despre neutralitate. Ce s-a întâmplat în Cipru ridică deja întrebarea-cheie: asistăm la începutul extinderii conflictului dincolo de Orientul Mijlociu? Și, mai ales, cât poate dura această confruntare care pare să fie gândită, la nivel strategic, ca o operațiune de câteva săptămâni, nu ca un nou război fără sfârșit?

În Iran, miza nu mai este doar militară, ci una de sistem. Regimul de la Teheran refuză orice formă de negociere, iar presiunea externă se mută tot mai vizibil de la descurajare la schimbare de arhitectură de putere. Într-o intervenție la România TV, analistul de politică externă și redactorul șef Defense România, Tudor Curtifan a explicat de ce adevăratul obiectiv al acestei confruntări nu este doar neutralizarea capacităților ofensive ale Iranului, ci chiar schimbarea regimului.

Marea întrebare

„Orice conflict are acest grad de imprevizibilitate, care poate duce la escaladare, indiferent cât de mic ar fi, mai ales un conflict atât de important precum cel din Orient. Dacă vreți să punem punctul pe i, atunci când vorbim despre escaladare, nu este vorba doar despre atacul asupra țărilor din regiune, ci și despre atacul asupra Ciprului. Iranul atacă în toate părțile și cred că una dintre consecințele acestui fapt are legătură cu 'decapitarea' conducerii iraniene sau a primei linii din conducerea de la Teheran. Dacă, la începutul conflictului, statele din zona Golfului își anunțaseră neutralitatea și menționau pe toate canalele diplomatice că nu vor participa la război, acum se află în fața unei decizii extrem de dificile. Ceea ce face Iranul, care lovește baze militare americane aflate pe teritoriul lor, nu face altceva decât să le atragă într-un conflict regional, să creeze o posibilă coaliție arabă împotriva lor. Situația este extrem de complicată, iar toate opțiunile, pentru americani, rămân pe masă. A spus asta și Donald Trump. Închiderea acestui cerc, istoric, și rezolvarea chestiunii iraniene vor fi prioritare. Marea întrebare este: cum se va atinge acest obiectiv?

Dacă Trump va reuși să rezolve problema iraniană ar fi istoric. Există și riscuri

La nivelul Pentagonului s-a vorbit despre faptul că Statele Unite nu se vor angaja într-un război nesfârșit în Orientul Mijlociu, invocând alte conflicte în care au fost implicate în regiune și în care au plătit prețuri mari. Nu vor să repete greșelile făcute în ultimele decenii. Se încearcă crearea unor condiții, prin forță militară, pentru înlăturarea regimului. Președintele Donald Trump, cât și premierul Benjamin Netanyahu, au menționat schimbarea regimului. Pentru Israel era o amenințare existențială și e cât se poate de clar acest lucru. Obiectivele principale sunt distrugerea programului nuclear, distrugerea infrastructurii rachetelor balistice și schimbarea regimului. Cum va arăta această schimbare de regim? Probabil că va trebui să existe o coagulare a forțelor de opoziție în interiorul Iranului. Dacă acest obiectiv se poate atinge doar prin atacuri aeriene rămâne de văzut. Răspunsul, până acum, atunci când au existat intervenții sau schimbări de regim în Orient, a arătat că a fost nevoie de soldați pe teren. Dacă Donald Trump va reuși să rezolve problema iraniană, în contextul acestei intervenții, ar fi un lucru istoric. Trebuie să admitem. Ar schimba arhitectura de securitate în Orientul Mijlociu într-un mod foarte pozitiv. Riscul, pe de altă parte, este angajarea într-un alt război de durată a SUA, ceea ce Trump a criticat în mai multe rânduri în trecut, și aducerea de consecințe nefaste pentru republicani la alegerile midterm din toamnă”, a explicat Tudor Curtifan, redactor-șef Defense România și analist de politică externă.

