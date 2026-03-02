€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Data actualizării: 09:49 02 Mar 2026 | Data publicării: 09:12 02 Mar 2026

Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Autor: Elena Aurel

explozii in teheran Explozii în Teheran. Foto: Agerpres

Eliminarea liderilor din Venezuela și Iran riscă să lovească direct în securitatea energetică a Chinei.

În mai puțin de două luni, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a eliminat doi dintre cei mai apropiați aliați ai Beijingului - punând în pericol  aprovizionarea cu petrol a Chinei, potrivit CNN

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat de SUA în ianuarie. Acum, liderul suprem iranian, Ali Khamenei, este mort. Dincolo de faptul că i-a privat pe chinezi de parteneri strategici în America de Sud și Orientul Mijlociu, cele două acțiuni militare au lovit ceva mult mai vital pentru Beijing: petrolul.

Ambele țări furnizau cea mai mare parte a țițeiului lor către China - mai mult de jumătate din exporturile de țiței ale Venezuelei și aproape tot țițeiul transportat de Iran au ajuns probabil în China anul trecut, potrivit firmei de analiză a datelor Kpler.

Împreună, aceste livrări au reprezentat aproximativ 15% din importurile de petrol ale Chinei, au arătat calculele CNN bazate pe date de la Centrul pentru Politică Energetică Globală al Universității Columbia.

VEZI ȘI: Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie. Toți candidații pe care SUA îi aveau pentru a-l înlocui pe Khamenei au fost uciși, susține Trump

China, un potențial pierzător major în conflictul iranian

Rob Thummel, manager de portofoliu la Tortoise Capital, consideră China un potențial pierzător major în conflictul iranian, deoarece produce mult mai puțin petrol decât consumă.

„Prețul mai mare ar putea afecta creșterea economică, dar aprovizionarea fizică este cu atât mai importantă, deoarece China se bazează pe importurile de țiței pentru a-și menține economia în funcțiune”, a spus el.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a numit atacul americano-israelian asupra Iranului „inacceptabil” și a condamnat „uciderea flagrantă a unui lider suveran și incitarea la schimbarea regimului”. Însă Beijingul nu a comentat până acum potențialul impact economic.

Dincolo de întreruperile aprovizionării cu petrol, China și alte economii asiatice se confruntă, de asemenea, cu potențiale provocări logistice dacă Strâmtoarea Hormuz - o rută de transport critică pentru țițeiul din țări precum Arabia Saudită și Kuweit - este închisă sau perturbată.

Agenția de știri semi-oficială Mehr din Iran a raportat că un petrolier, care a fost lovit duminică după ce a încercat o „trecere neautorizată prin Strâmtoarea Hormuz”, se scufunda după ce a suferit avarii.

Iranul controlează partea de nord a Strâmtorii și a amenințat anterior că va bloca accesul la calea navigabilă în timpul conflictelor cu SUA. Analiștii avertizează că închiderea Strâmtorii Hormuz sau întreruperi majore acolo ar declanșa o criză energetică globală semnificativă.

VEZI ȘI: Zelenski își oferă sprijinul în conflictul din Orientul Mijlociu: Toată lumea vede acum că experiența noastră e de neînlocuit / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

china
iran
petrol
orientul mijlociu
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Libidoul în era Instagram: mituri, presiuni și efecte reale
Publicat acum 16 minute
Cazați, dar blocați. Realitatea din spatele unui zbor deviat: Salalah, oprirea neprevăzută din drumul spre România
Publicat acum 36 minute
Donald Trump a spus care ar fi „scenariul perfect” pentru Iran
Publicat acum 37 minute
Dating de război: În Israel a fost lansată o aplicație în care vezi cine e fără partener în adăpostul anti-aerian / video viral
Publicat acum 45 minute
Un singur detectiv particular în Buzău în ultimii doi ani. Meseria care ar putea degreva Poliția
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie. Mai multe avioane de luptă americane s-au prăbușit în Kuweit
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
Publicat acum 2 ore si 34 minute
Horoscop 2 martie 2026. Marte intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 58 minute
Premierul Starmer dă undă verde SUA să folosească bazele britanice pentru atacuri defensive asupra Iranului
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close