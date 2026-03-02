Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului

În mai puțin de două luni, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a eliminat doi dintre cei mai apropiați aliați ai Beijingului - punând în pericol aprovizionarea cu petrol a Chinei, potrivit CNN.

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat de SUA în ianuarie. Acum, liderul suprem iranian, Ali Khamenei, este mort. Dincolo de faptul că i-a privat pe chinezi de parteneri strategici în America de Sud și Orientul Mijlociu, cele două acțiuni militare au lovit ceva mult mai vital pentru Beijing: petrolul.

Ambele țări furnizau cea mai mare parte a țițeiului lor către China - mai mult de jumătate din exporturile de țiței ale Venezuelei și aproape tot țițeiul transportat de Iran au ajuns probabil în China anul trecut, potrivit firmei de analiză a datelor Kpler.

Împreună, aceste livrări au reprezentat aproximativ 15% din importurile de petrol ale Chinei, au arătat calculele CNN bazate pe date de la Centrul pentru Politică Energetică Globală al Universității Columbia.

VEZI ȘI: Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie. Toți candidații pe care SUA îi aveau pentru a-l înlocui pe Khamenei au fost uciși, susține Trump

China, un potențial pierzător major în conflictul iranian

Rob Thummel, manager de portofoliu la Tortoise Capital, consideră China un potențial pierzător major în conflictul iranian, deoarece produce mult mai puțin petrol decât consumă.

„Prețul mai mare ar putea afecta creșterea economică, dar aprovizionarea fizică este cu atât mai importantă, deoarece China se bazează pe importurile de țiței pentru a-și menține economia în funcțiune”, a spus el.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a numit atacul americano-israelian asupra Iranului „inacceptabil” și a condamnat „uciderea flagrantă a unui lider suveran și incitarea la schimbarea regimului”. Însă Beijingul nu a comentat până acum potențialul impact economic.

Dincolo de întreruperile aprovizionării cu petrol, China și alte economii asiatice se confruntă, de asemenea, cu potențiale provocări logistice dacă Strâmtoarea Hormuz - o rută de transport critică pentru țițeiul din țări precum Arabia Saudită și Kuweit - este închisă sau perturbată.

Agenția de știri semi-oficială Mehr din Iran a raportat că un petrolier, care a fost lovit duminică după ce a încercat o „trecere neautorizată prin Strâmtoarea Hormuz”, se scufunda după ce a suferit avarii.

Iranul controlează partea de nord a Strâmtorii și a amenințat anterior că va bloca accesul la calea navigabilă în timpul conflictelor cu SUA. Analiștii avertizează că închiderea Strâmtorii Hormuz sau întreruperi majore acolo ar declanșa o criză energetică globală semnificativă.

VEZI ȘI: Zelenski își oferă sprijinul în conflictul din Orientul Mijlociu: Toată lumea vede acum că experiența noastră e de neînlocuit / video