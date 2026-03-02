€ 5.0953
DCNews Stiri Internațional Aeronave la sol și program bulversat. Efect de domino la Otopeni
Data actualizării: 09:10 02 Mar 2026 | Data publicării: 09:10 02 Mar 2026

EXCLUSIV Aeronave la sol și program bulversat. Efect de domino la Otopeni
Autor: Ioana Dinu

avion_48772300 Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Situație tensionată pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni.

Cele două curse programate în noaptea de 1 spre 2 martie pentru aducerea refugiaților români din Cairo nu au decolat, după ce cei aproximativ 300 de cetățeni români repatriați din Israel nu au trecut încă granița către Egipt.


Potrivit informațiilor transmise de surse din domeniul aviatic, grupul de români se află în tranzit și urmează să ajungă la Cairo cu autobuzele, însă nu există deocamdată o estimare clară privind momentul în care vor trece frontiera și când vor ajunge în capitala Egiptului. În aceste condiții, cele două aeronave pregătite pentru misiunea de repatriere au rămas la sol.


Întârzierea generează efecte în lanț

Cele două avioane Boeing 737-800, fiecare cu o capacitate de 189 de locuri, urmau să opereze ulterior curse regulate programate pentru ziua de mâine. Amânarea plecării către Cairo riscă să dea peste cap întregul program de zbor, afectând pasagerii care aveau bilete pe rutele respective.


Există și o problemă tehnică legată de timpul de muncă al echipajelor

Dacă pasagerii nu ajung la Cairo la timp sau întârzierea depășește două-trei ore, echipajele pot depăși limita legală de ore de zbor și activitate. În acest caz, ar fi necesară cazarea lor la hotel, ceea ce ar însemna costuri suplimentare și indisponibilizarea temporară a celor două aeronave.


Pe lângă aceste dificultăți, condițiile meteo ar putea complica și mai mult situația

În cursul dimineții, odată cu apariția ceții dense specifice zonei Otopeni, pot apărea probleme la aterizare și decolare, ceea ce ar putea agrava întârzierile.


Operațiunea de repatriere se desfășoară într-un context logistic delicat, în care orice decalaj de timp poate produce efecte în cascadă asupra programului de zbor și poate genera costuri suplimentare pentru compania aeriană implicată. Deocamdată, autoritățile și operatorul aerian așteaptă confirmarea momentului în care grupul de români va ajunge la Cairo pentru a putea decide ora de decolare a celor două aeronave.

aeroport
cairo
avion
