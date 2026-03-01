€ 5.0953
Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis într-un atac aerian
Data actualizării: 16:16 01 Mar 2026 | Data publicării: 16:12 01 Mar 2026

Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis într-un atac aerian
Autor: Mihai Ciobanu

explozii in teheran 3

Potrivit unor informaţii din teren, Mahmoud Ahmadinejad ar fi fost ucis într-un atac aerian asupra Teheranului.

Fostul preşedinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenţia de presă Ilna, citată de DPA. 

Reacţii după anunţul morţii ayatollahului Ali Khamenei

China a condamnat ferm duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată oprirea imediată a acţiunilor militare, relatează AFP şi Reuters.

Moartea lui Khamenei constituie o încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului, o ignorare a obiectivelor şi a principiilor Cartei Naţiunilor Unite şi a normelor fundamentale ale relaţiilor internaţionale, a indicat MAE chinez într-un comunicat.

Această condamnare a intervenit la scurt timp după ce media chineze au evocat un apel telefonic între şeful diplomaţiei chinez Wang Yi şi omologul său rus Serghei Lavrov.

În cursul acestei discuţii, Wang Yi a declarat că moartea flagrantă a unui lider suveran şi incitarea la o schimbare de regim din partea SUA şi a Israelului sunt inacceptabile.

La rândul său, Coreea de Nord a calificat duminică drept ilegale loviturile americano-israeliene contra Iranului, afirmând că ele arată natura de bătăuş a SUA şi Israelului.

Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) condamnă în termenii cei mai puternici actul de bătăuş neruşinat comis de SUA şi Israel, a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Phenian. Potrivit acestuia, SUA şi Israel au ales să abuzeze de forţa militară pentru a-şi satisface ambiţiile egoiste şi hegemonice. 

mahmoud ahmadinejad
razboi
iran
Comentarii

