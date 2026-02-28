Donald Trump crede că informaţia conform căreia Ali Khamenei e mort este corectă

Preşedintele american Donald Trump susţine că informaţia conform căreia liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit este corectă.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, într-un interviu acordat NBC News, că simte că ştirile conform cărora liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile aeriene de sâmbătă sunt "corecte", informează EFE şi Xinhua.
"Credem că aceasta este o relatare corectă", a declarat Trump.
El a adăugat că "cea mai mare parte" a conducerii superioare a Iranului "nu mai există".
"Oamenii care iau toate deciziile, majoritatea au dispărut", a afirmat preşedintele american, citat de Agerpres.
Moartea lui Ali Khamenei a fost anunţată şi de o publicaţie iraniană de opoziţie, fără să ofere însă prea multe detalii.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian spune, însă, că Ali Khamenei este "teafăr şi nevătămat".
Esmaeil Baghaei a declarat sâmbătă că liderul suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, şi preşedintele Masoud Pezeshkian sunt amândoi "teferi şi nevătămaţi", relatează Xinhua.
El a făcut aceste remarci într-un interviu acordat ABC News Live, dând asigurări că sistemul din Iran funcţionează "deoarece sistemul nostru este foarte sofisticat, înrădăcinat în identitatea noastră şi bazat pe o revoluţie populară".
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci