Donald Trump crede că informaţia conform căreia Ali Khamenei e mort este corectă

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, într-un interviu acordat NBC News, că simte că ştirile conform cărora liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile aeriene de sâmbătă sunt "corecte", informează EFE şi Xinhua.

"Credem că aceasta este o relatare corectă", a declarat Trump.

El a adăugat că "cea mai mare parte" a conducerii superioare a Iranului "nu mai există".

"Oamenii care iau toate deciziile, majoritatea au dispărut", a afirmat preşedintele american, citat de Agerpres.

Moartea lui Ali Khamenei a fost anunţată şi de o publicaţie iraniană de opoziţie, fără să ofere însă prea multe detalii.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian spune, însă, că Ali Khamenei este "teafăr şi nevătămat".

Esmaeil Baghaei a declarat sâmbătă că liderul suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, şi preşedintele Masoud Pezeshkian sunt amândoi "teferi şi nevătămaţi", relatează Xinhua.

El a făcut aceste remarci într-un interviu acordat ABC News Live, dând asigurări că sistemul din Iran funcţionează "deoarece sistemul nostru este foarte sofisticat, înrădăcinat în identitatea noastră şi bazat pe o revoluţie populară".