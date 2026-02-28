€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Internațional Reacţia Moscovei după atacurile Israelului şi SUA asupra Iranului
Data publicării: 13:09 28 Feb 2026

Reacţia Moscovei după atacurile Israelului şi SUA asupra Iranului
Autor: Mihai Ciobanu

dmitri-medvedev_56079400 Imagine cu Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei. Foto: Agerpres

Prima reacţie de la Kremin după atacul Israel-SUA asupra Iranului.

Fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, a denunţat sâmbătă bombardamentele americane şi israeliene asupra Iranului, spunând că Statele Unite şi-au arătat "adevărata faţă" prin lansarea acestor atacuri, relatează AFP şi Reuters.

"Luptătorul pentru pace şi-a arătat încă o dată adevărata faţă. Toate negocierile cu Iranul n-au fost decât o operaţiune paravan. Nimeni nu s-a îndoit de acest lucru. Nimeni nu a vrut de fapt să negocieze nimic", a afirmat Medvedev într-un mesaj postat în limba rusă pe contul său de Telegram.

"Întrebarea este cine are mai multă răbdare să aştepte sfârşitul lipsit de glorie al duşmanului. SUA au doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem peste 100 de ani", conchide Medvedev.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

medvedev
rusia
israel
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Medvedev, din nou campion la Dubai, fără să fi jucat, efectiv, finala
Publicat acum 30 minute
Baza SUA de la Deveselu, o țintă pentru Iran? Gen. Mîndrescu: Ar însemna activarea Articolului 5. Iranienii nu vor să își complice situația
Publicat acum 46 minute
Patriarhia Română, sprijin pentru pelerinii aflați în Israel
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Alexandru Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Ministerul Transporturilor, sfaturi importante pentru români, în contextul războiului dintre Iran, SUA și Israel
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 7 ore si 1 minut
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Armata israeliană avertizează asupra unui „baraj de rachete” care se apropie - LIVE TEXT
Publicat acum 7 ore si 14 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
Publicat acum 2 ore si 49 minute
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, reacție după atacurile din Iran
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close