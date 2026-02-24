€ 5.0954
Fermierii din Serbia au ajuns la fundul sacului. Proteste de amploare în toată țara / video
Data publicării: 16:27 24 Feb 2026

Fermierii din Serbia au ajuns la fundul sacului. Proteste de amploare în toată țara / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Protest al fermierilor în fața Parlamentului European Pancarte cu „Frexit” și tractoare în stradă 3 Fermierii protestează în fața parlamentului European. Au blocat drumul cu tractoare și utilaje. Sursa Foto: Ioan-Radu Gava, jurnalist DC NEWS

Mii de fermieri din Serbia au blocat marţi drumurile din întreaga ţară cu tractoarele lor, pentru a cere subvenţii mai mari şi protecţie împotriva produselor ieftine importate.

Protestele au început în sud-vestul Serbiei acum aproape două săptămâni şi s-au răspândit în toată ţara, marţi fiind blocate peste 40 de drumuri principale din întreaga ţară, potrivit Reuters și Agerpres.

La Bogatic, un mic oraş agricol, la vest de capitala Belgrad, tractoarele decorate cu drapele au blocat intersecţia principală. Fermierii au declarat că blocada va rămâne în vigoare până când cererile lor vor fi îndeplinite.

"Suntem pregătiţi pentru orice... şi nu vom da înapoi... pentru că acesta este fundul sacului", a declarat Milan Zorbic, membru al unei asociaţii de fermieri, recunoscând în acelaşi timp că fermierii ca el au pierdut zile întregi de muncă pe câmp în timp ce organizau protestele.

Producătorii de lactate spun că volume mari de lapte şi produse lactate importate, în principal din UE şi statele din Balcanii de Vest, sunt vândute la preţuri mult sub ceea ce pot produce fermierii sârbi în mod sustenabil, ceea ce îi împinge pe producătorii locali spre faliment.

Recoltă abundentă de cartofi. Criza de supraproducție scade prețul. Fermierii sunt supărați

Fermierii vor subvenții mai mari. Replica Guvernului

De asemenea, fermierii sârbi spun că porcii vii s-au vândut la preţuri mult sub nivelurile sustenabile şi că preţurile viabile ar trebui să fie semnificativ mai mari pentru a acoperi costurile. Fermierii solicită subvenţii guvernamentale mai mari şi restricţii temporare sau tarife la unele importuri de produse agricole pentru a ajuta la echilibrarea mediului concurenţial.

În replică, ministrul Agriculturii, Dragan Glamocic, a declarat că fermierii nu au venit la discuţii pentru a găsi măsuri care să îmbunătăţească situaţia pe piaţa laptelui. "Unii comercianţi cu amănuntul s-au angajat să crească achiziţiile de produse lactate de la fermieri", a spus Dragan Glamocic.

Protestele fermierilor coincid cu protestele antiguvernamentale la nivel naţional, care au început în 2024, după ce 16 persoane au murit când o copertină s-a prăbuşit la o gară. Pe unele dintre pancartele fermierilor se puteau citi apeluri pentru demisia preşedintele sârb Aleksandar Vucic.

În 2024, agricultura a reprezentat 6,1% din PIB-ul Serbiei. Sectorul este responsabil pentru 20% din forţa de muncă a ţării vecine.

Serbia este ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană şi s-a angajat să îşi armonizeze politicile agricole cu cele ale blocului comunitar, inclusiv prin deschiderea pieţei sale pentru produsele din UE.

fermieri
serbia
agricultura
