Nicușor Dan l-a chemat pe Ilie Bolojan la Cotroceni. Ce au discutat cei doi / foto în articol

Într-o postare pe Facebook, președintele Nicușor Dan anunță că a avut o întrevedere cu premierul României, în cadrul căreia cei doi au discutat despre implementarea PNRR și oportunitățile de finanțare pentru țara noastră.

„Am avut o discuție aplicatǎ cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles.

Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război.

CITEȘTE ȘI - Proiectele din PNRR, de aproximativ 1 miliard de euro, salvate de AFM. Florin Bănică: Sunt vitale

România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajăm investiții în zona de sud-est a țării - Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre.

Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide“, a scris Nicușor Dan pe Facebook.