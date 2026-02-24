€ 5.0954
Nu mai aruncați zăpada pe carosabil! Se sancționează contravențional
Data actualizării: 15:05 24 Feb 2026 | Data publicării: 14:42 24 Feb 2026

Nu mai aruncați zăpada pe carosabil! Se sancționează contravențional
Autor: Irina Constantin

imagine cu viscol, iarna Sursa foto: Agerpres

Dacă s-a topit zăpada pe stradă/șosea, acest lucru nu înseamnă că aveți dreptul de a arunca zăpada de pe trotuar sau din curte pe carosabil.

Există mai multe prevederi clare care-i sancționează pe cei care aruncă zăpadă pe carosabil. Plugul, sarea și trecerea mașinilor au făcut iar carosabilul ”negru”, respectiv fără gheață, zăpadă. Dar, cum stratul de zăpadă a fost generos în Capitală, tot mai mulți români stau cu ”munții” de zăpadă în curte. Ca soluție, ei scot zăpada la poartă, nu pe trotuar, ci direct pe stradă. 

Acest gest este sancționabil cu amendă! 

Pe de-o parte, dacă în 24 de ore de când s-a oprit zăpada, proprietarii, respectiv societățile comerciale, nu-și curăță trotuarele din fața caselor/clădirilor, riscă amenzi până la 2000 de lei. De asemenea, proprietarii trebuie să îndepărteze țurțurii de gheață de la nivelul acoperișului, asigurându-se că traficul pietonal se desfășoară în condiții optime. Dacă sunt imobile în care, la parter, sunt societăți comerciale, responsabilitatea le revine acestora. 

Persoanele fizice care nu curăță zăpada, gheața, țurțurii, de pe trotuarele aferente locuinței lor, pot primi amendă cuprinsă între 200 și 500 de lei. Pentru cele juridice, amenda se încadrează între 500 și 2000. 

Dar ce faci cu zăpada? Mulți cetățeni o aruncă pe carosabil, în ideea în care se topește mai repede. Însă este interzis să faci asta, iar amenda este la fel ca-n cazul necurățării zăpezii. Zăpada trebuie depozitată astfel încât să nu încurce circulația auto sau pietonală și să nu deterioreze zonele verzi din jurul imobilelor. 

Mai mult, trebuie să asigurați inclusiv curățarea locurilor de parcare pe care le folosiți și a rigolelor aferente proprietății.

Pentru fiecare abatere constatată se aplică amenzile de mai sus, specifice pentru persoane fizice, respectiv juridice. 

zapada
carosabil
amenda
