Ce sume și conturi sunt exceptate de la poprire. Veniturile care nu pot fi poprite

Legislația din România privind executarea silită și poprirea prevede că anumite sume și venituri sunt exceptate de la propire, pentru a se asigura, astfel, un nivel minim de trai pentru debitori și familiile acestora.

Există conturi pe care nu se poate pune poprire?

Conform prevederilor Codului de procedură civilă și Codului fiscal, anumite sume sunt exceptate de la poprire.

Dacă în contul tău sunt bani din salarii, pensii, indemnizații obșinuite sau venituri impozabile ale unei persoane fizice, atunci trebuie să știi că aceste sume POT fi urmărite prin poprire. Totuși, ANUMITE sume din cont sunt PROTEJATE.

Ce sume și venituri sunt exceptate de la poprire

Astfel, următoarele sume sunt exceptate de la poprire:

Alocații pentru copii

Ajutoare sociale (Venitul Minim de Incluziune)

Burse școlare și bursele sociale

Indemnizații pentru handicap

Indemnizații pentru creșterea copilului / concediul de maternitate

Indemnizații de șomaj

Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (concedii medicale)

Tichete de masă și de vacanță

Pensii minime garantate și alte prestații sociale minimale

Despăgubiri pentru accidente de muncă și diurne

Alte sume cu destinație specială stabilite prin lege

Aceste sume nu pot fi nici urmărite de ANAF, nici de executorii judecătorești sau bănci, indiferent de natura datoriei.

Cine are voie să pună poprire pe un cont și când se ridică

Poprirea poate fi realizată de:

ANAF , în procesul de recuperare a datoriilor fiscale;

, în procesul de recuperare a datoriilor fiscale; Executor judecătoresc , la cererea creditorilor (ex. bănci, persoane fizice/juridice), după obținerea unui titlu executoriu (hotărâre judecătorească sau alt act cu putere judecătorească);

, la cererea creditorilor (ex. bănci, persoane fizice/juridice), după obținerea unui titlu executoriu (hotărâre judecătorească sau alt act cu putere judecătorească); Alte autorități prevăzute de lege.

Poprirea încetează sau este ridicată:

când datoria este achitată integral;

când creditorul solicită ridicarea măsurii;

când instanța dispune anularea sau limitarea popririi;

când veniturile protejate sunt dovedite și exceptate de bancă de la executare, potrivit barometru.

