Ce sume și conturi sunt exceptate de la poprire. Veniturile care nu pot fi poprite

În timp ce unele venituri pot fi poprite, altele sunt exceptate de lege. Află cine îți poate bloca banii și ce sume nu pot fi poprite.
Legislația din România privind executarea silită și poprirea prevede că anumite sume și venituri sunt exceptate de la propire, pentru a se asigura, astfel, un nivel minim de trai pentru debitori și familiile acestora.
Conform prevederilor Codului de procedură civilă și Codului fiscal, anumite sume sunt exceptate de la poprire.
Dacă în contul tău sunt bani din salarii, pensii, indemnizații obșinuite sau venituri impozabile ale unei persoane fizice, atunci trebuie să știi că aceste sume POT fi urmărite prin poprire. Totuși, ANUMITE sume din cont sunt PROTEJATE.
Astfel, următoarele sume sunt exceptate de la poprire:
Aceste sume nu pot fi nici urmărite de ANAF, nici de executorii judecătorești sau bănci, indiferent de natura datoriei.
Poprirea poate fi realizată de:
Poprirea încetează sau este ridicată:
de Elena Aurel
de Val Vâlcu