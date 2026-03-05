SUA au cerut ajutorul lui Volodimir Zelenski pentru combaterea dronelor iraniene. Ce a răspuns liderul de la Kiev

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că SUA au cerut ajutorul Ucrainei pentru combaterea dronelor iraniene, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al atacurilor repetate cu drone de tip Shahed.

Liderul de la Kiev spune că Ucraina este pregătită să ofere sprijin tehnic și expertiză militară partenerilor care contribuie la securitatea țării sale.

Potrivit lui Zelenski, solicitarea americană vizează sprijin concret în contracararea acestor drone, armament folosit frecvent în conflictele recente din regiune.

"Ucraina ajută partenerii care contribuie la asigurarea securității noastre"

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul ucrainean a explicat că Washingtonul a transmis o solicitare clară către Kiev.

"Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific împotriva «shahedurilor» din regiunea Orientului Mijlociu. Am dat instrucțiuni să se furnizeze mijloacele necesare și să se asigure prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară. Ucraina ajută partenerii care contribuie la asigurarea securității noastre și la protejarea vieților poporului nostru", a scris Zelenski.

Ucraina are experiență extinsă în combaterea dronelor iraniene Shahed, folosite de Rusia în războiul declanșat împotriva Kievului. În ultimii ani, armata ucraineană a dezvoltat tactici și tehnologii pentru interceptarea acestor aparate fără pilot, ceea ce a atras interesul aliaților occidentali și al unor state din Orientul Mijlociu.

Tensiuni geopolitice și declarații din SUA și Iran

Subiectul apare într-un context geopolitic tensionat. În declarații recente, președintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat publicației Axios, că ar trebui să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, așa cum spune că a făcut în Venezuela.

Trump a susținut că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem asasinat Ali Khamenei, este cel mai probabil succesor la conducerea Iranului, dar a adăugat că o asemenea evoluție ar fi inacceptabilă.

În paralel, poziția Teheranului rămâne fermă. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Iranul nu este interesat nici de armistițiu, nici de negocieri cu Washingtonul, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

"Am negociat deja cu ei în două rânduri şi de fiecare dată ne-au atacat chiar în mijlocul negocierilor. Nu cerem încetarea focului. Nu vedem niciun motiv de a negocia cu Statele Unite", a spus el într-un interviu difuzat de postul american NBC News.

