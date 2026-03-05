Vedetele din România care și-au cumpărat apartamente în Dubai. Cine are locuințe în paradisul din Emirate

Mulți dintre ei dețin apartamente în metropola din Golf și spun că situația nu este atât de dramatică precum o prezintă unele postări alarmiste de pe rețelele de socializare.

Fotbaliști cunoscuți, artiști, impresari, politicieni și oameni de afaceri din România au investit în proprietăți imobiliare în Dubai, transformând orașul într-un punct de atracție pentru vedetele din România.

Anamaria Prodan: „Nu știu cum e viața reală în Dubai”

Printre românii care au locuințe în Dubai se numără și impresara Anamaria Prodan.

Aceasta a declarat că informațiile alarmiste vehiculate online nu reflectă neapărat realitatea de zi cu zi din Emirate. Potrivit ei, multe dintre persoanele care răspândesc astfel de mesaje nu cunosc cu adevărat cum se trăiește acolo.

Citește și: Rocsana Marcu, realizare inedită: "Sunt singura agentă din Dubai care a vândut o vilă în cer!". Ce comision amețitor ar câștiga

Apartamente de lux cumpărate de vedete din România

Printre cele mai cunoscute personalități din România care au investit în locuințe în Dubai se numără și fosta mare campioană de tenis Simona Halep.

Sportiva și-ar fi achiziționat un apartament de lux evaluat, potrivit unor surse, la peste un milion de euro. Proprietatea ar merita investiția, mai ales pentru că, în sezonul rece, jucătoarea se poate antrena fără probleme în climatul cald din Emiratele Arabe Unite.

Tot în Dubai s-a stabilit de câțiva ani și Ramona Gabor, care și-a dezvoltat acolo o afacere în domeniul parfumurilor. În apropiere locuiește și artista Denisa Tănase.

Artiști și influenceri atrași de piața imobiliară din Dubai

Lista românilor care au ales să investească în proprietăți în orașul din Emirate este una lungă.

Cântăreții Claudia Puican și Armin Nicoară și-au cumpărat și ei apartamente de lux în Dubai.

La rândul ei, realizatoarea TV Marina Almășan a povestit recent că fiul său, Victoraș Socaciu, locuiește acolo de mai mult timp. Acesta lucrează în domeniul IT și achită lunar o rată de aproximativ 2.000 de euro pentru apartamentul său cu două camere.

Printre influencerii care dețin proprietăți în Dubai se numără și Larisa Udilă și creatoarea de conținut Andreea Bostănică.

De asemenea, artista Andreea Bălan căuta, în urmă cu aproximativ patru ani, să cumpere un apartament în oraș, lucru dezvăluit într-un vlog publicat pe YouTube.

Fotbaliști, politicieni și designeri cu proprietăți în Emirate

Nici lumea sportului și a politicii nu lipsește din acest tablou imobiliar.

În Dubai au investit în locuințe sau vile și nume importante din fotbalul românesc, precum Cristi Borcea, antrenorul Cosmin Olăroiu, fostul internațional Mirel Rădoi și Adriana Stan, soția antrenorului Dan Petrescu, care stă împreună cu fiica lor, Jennifer, în vârstă de 17 ani. Deși cariera l-a ținut mai mult în România în ultimii ani, Dan Petrescu a decis împreună cu soția sa ca ele să locuiască în Dubai, în cazul în care va mai avea plecări precum cea când a fost antrenor în China.

„Nu e nimic ușor în viață. Dacă vrei să ai succes, trebuie să faci niște sacrificii, asta este opinia mea. Am făcut sacrificii și ca jucător, fac și ca antrenor pentru că altfel nu pot avea rezultate. E clar că familia mea n-a fost lângă mine mereu. Am mutat-o așa de mult dintr-o țară în alta încât, la un moment dat, s-au plictisit, au obosit și au spus: noi trebuie să rămânem undeva”, a explicat el în trecut.

Pe lista politicienilor care și-au cumpărat proprietăți în Emiratele Arabe Unite se află și fostul premier al României, Victor Ponta.

Apartamentul lui Cătălin Botezatu, la etajul 54

Designerul Cătălin Botezatu deține, la rândul său, un apartament într-un zgârie-nori din Dubai. Locuința este situată la etajul 54 și oferă o priveliște spectaculoasă.

Despre proprietatea sa, acesta spunea într-o intervenție la Antena Stars: „Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător. Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă. Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare”.

Astfel, în timp ce unele relatări de pe internet descriu o situație dificilă pentru românii aflați în Emiratele Arabe Unite, cei care au investit în locuințe în Dubai susțin că realitatea este mult mai nuanțată și că orașul rămâne pentru ei un loc în care se simt ca acasă.