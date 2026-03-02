Cât costă un apartament în Dubai. Piața imobiliară „explodase” acolo

Principalul motiv este atracția unui stil de viață modern, clima plăcută și avantajele fiscale oferite de Dubai.

Dar cât costă un apartament în Dubai?

În prezent, un studio în Dubai poate costa, în general, între 100.000 și 250.000 de euro, în funcție de cartier și poziționare. Apartamentele cu un dormitor se situează, de regulă, între 180.000 și 350.000 de euro, fiind unele dintre cele mai căutate unități atât pentru locuit, cât și pentru investiții.



Pentru apartamentele cu două camere, bugetul necesar crește la aproximativ 250.000 - 500.000 de euro. În zonele premium sau în clădiri nou dezvoltate, cu facilități precum piscină, sală de fitness și pază permanentă, prețurile pot depăși cu ușurință acest interval.



Locuințele mai spațioase, cu trei camere sau mai mult, pornesc de la aproximativ 400.000 de euro și pot ajunge la 900.000 de euro sau chiar peste acest prag în cartierele exclusiviste. Proprietățile de lux, penthouse-urile sau apartamentele cu vedere panoramică spre mare ori spre celebrele repere ale orașului pot depăși un milion de euro.

O garsonieră de 40 metri pătrați costă 150.092 euro. Este la doar câteva minute distanță de destinațiile de top din Dubai: First Avenue Mall, Royal Grammar School Guildford, Spitalul Mediclinic Parkview și Aeroportul DWC.

Dacă vreți un apartament de trei camere, prețul este 500.307 euro. Se află într-un bloc cu doar 50 de locuințe. Apartamentul are 110 metri pătrați. Se află la câțiva pași de plaja Lagoon Crescent East și de promenadele de pe malul apei.

Un alt apartament cu trei camere costă 6.340.075 euro. Apartament de lux complet mobilat, cu vedere panoramică la Palm Jumeirah la Atlantis The Royal, Dubai Atlantis The Royal Residences este situat pe Palm Jumeirah, cu vedere la apele strălucitoare ale Golfului Arabic. Găzduiește restaurante de bucătari renumiți, plaje private și facilități de wellness de neegalat. „Rezidenții au acces la facilități de clasă mondială, inclusiv plaje private, piscine infinite, restaurante cu stele Michelin și servicii de concierge excepționale”, se arată în anunț. Apartamentul are o suprafață de 200 metri pătrați. Apartamentul este descris pentru „elită”.

Să revenim la ceva mai... ieftin, mai precis 189.116 euro. Are o conectivitate excelentă către Dubai Mall (20 de minute), Burj Khalifa și Aeroportul Internațional Dubai (25 de minute). Acest studio are 60 metri pătrați.

Ce s-ar putea întâmpla în viitor cu imobiliarele din Dubai

Achizițiile imobiliare în Dubai erau oricum investiții speculative cu puțin șanse de câștig pe termen mediu sau lung, consideră analistul financiar Adrian Negrescu, findcă zona turistică e limitată, iar pe partea de shopping nu poți compensa. Zona imobiliară va resimți un șoc puternic după operațiunea Epic Fury și atacurile iraniene.

Mare parte din proprietățile din Dubai aparțin unor fonduri de investiții, nu unor persoane private. Într-o astfel de criză, dintr-o zonă de conflict fondurile de investiții se grăbesc să iasă, deci valoarea proprietății scade puternic. Cei care și-au luat un apartament sau o casă acolo au costuri de întreținere, pază etc, prețul scade, nu găsesc cui să vândă sau să închirieze, a zis Adrian Negrescu, analist economic.

