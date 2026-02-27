€ 5.0955
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Data publicării: 08:46 27 Feb 2026

Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Autor: Roxana Neagu

bonuri fiscale

Apar schimbări în România privind bonurile fiscale.

Ministerul Finanțelor va lansa un sistem digital modern bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale. Este vorba despre proiectul ”Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”. Inițiativa modernizează modul în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale.

Sursa citată menționează că ”proiectul răspunde unei nevoi reale de transparență, securitate și simplificare a relației dintre cetățeni, mediul de afaceri și administrația fiscală. Utilizarea tehnologiei blockchain permite crearea unui registru digital sigur și nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat, fără posibilitatea modificării ulterioare”. Acest mecanism ar urma să asigure corectitudinea datelor fiscale, reducându-se semnificativ riscul de erori, pierderi sau fraude. Pe lângă transparență, sistemul promite, pentru companii, și reducerea birocrației și a controalelor repetitive din acest motiv, asta pentru că totul ar urma să fie verificat rapid și sigur în sistem. 

BF-CHAIN va fi: 

  • un sistem modern de administrare a caselor de marcat, bazat pe blockchain
  • un sistem securizat de stocare a bonurilor fiscale, care garantează integritatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții;
  • o aplicație mobilă dedicată cetățenilor, care va permite accesul rapid la bonurile fiscale emise.

Scopul este ca până la finalul perioadei de implementare a proiectului, adică decembrie 2027, minimum 5000 de case de marcat să fie integrate în sistem, numărul lor urmând să crească ulterior. 

Programul nu va necesita înlocuirea caselor de marcat, sistemul fiind implementat ulterior transmiterii bonurilor de către acestea.

Bonuri digitale pentru retururi și garanții. Totul se păstrează în aplicație

Cetățenii vor putea verifica rapid bonurille fiscale în aplicația mobilă. În plus, bonurile digitale nu  se deteriorează, istoricul lor fiind ușor accesibil, ceea ce simplifică gestionarea garanțiilor la produse, retururilor, dar și a bugetului personal. 

Avantaje sunt și pentru mediul de afaceri: ”Pentru companii, utilizarea tehnologiei blockchain aduce securitate sporită a datelor fiscale, prin eliminarea posibilității de modificare retroactivã și reducerea riscului de erori umane și a suspiciunilor legate de manipularea registrelor. Pe termen lung, aceasta înseamnă și diminuarea controalelor fiscale fizice, întrucât autoritățile pot verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic. Acest lucru permite firmelor sã se concentreze pe activitatea economică și mai puțin pe aspectele de birocrație și încurajează un climat de conformare voluntarã” arată Ministerul. 

Potențial de extindere către e-Factura

Arhitectura BF-CHAIN permite extinderea tehnologiei și către alte tipuri de date fiscale, inclusiv facturile electronice. Integrarea blockchain în sistemul e-Factura ar putea sprijini colectarea TVA și alinierea României la tendințele internaționale de raportare fiscalã în timp real (Real-Time Reporting – RTR).

Un registru distribuit pentru e-Factura ar permite: verificarea automată a facturilor între parteneri; limitarea fraudei, prin unicitatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții; utilizarea, în perspectivã, a contractelor inteligente (smart contracts), care pot automatiza deducerile fiscale și plățile, reducând blocajele de cash-flow pentru companiile corecte.

