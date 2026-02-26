€ 5.0955
Război total! Elena Cristian (DC BUSINESS), pariul despre PSD care a încins spiritele la RTV. Daniel Zamfir: S-ar putea să câștigați
Data actualizării: 20:36 26 Feb 2026 | Data publicării: 20:27 26 Feb 2026

Război total! Elena Cristian (DC BUSINESS), pariul despre PSD care a încins spiritele la RTV. Daniel Zamfir: S-ar putea să câștigați
Autor: Anca Murgoci

Elena Cristian și Daniel Zamfir, pariu Elena Cristian și Daniel Zamfir, pariu

Un pariu despre PSD care a încins spiritele la RTV.

Coaliția de guvernare a devenit subiect de dispută aprinsă, pentru a nu 240-a oară, într-o dezbatere televizată, unde analista DC Business Elena Cristian și senatorul PSD Daniel Zamfir au făcut un pariu pe tema stabilității alianței aflate la putere. Când ne referim la „război total” este, evident, vorba despre tensiunile din coaliția de guvernare.

Elena Cristian și Daniel Zamfir, pariu

Invitată la România TV, în emisiunea moderată de Niels Schnecker, Elena Cristian a ironizat tensiunile politice care marchează coaliția de guvernare.

„Ai o rubrică în emisiunea „Suntem în ziua X de război”. Eu aș face o rubrică numită așa: „Suntem în ziua 240-a zi de război în coaliție”. Pentru că, în fiecare zi, de când s-a format coaliția, vorbim de scandal. Vorbim despre PSD care pleacă de la guvernare. Și pun pariu cu Daniel Zamfir că PSD nu pleacă de la guvernare”, a zis Elena Cristian, moment în care senatorul PSD a spus: „S-ar putea să câștigați... în sensul că nu plecăm noi, dar pleacă alții”.

Analista DC Business a continuat: „Eu merg mai departe cu pariul și zic că nici USR nu pleacă de la guvernare. Nici PSD, nici USR. Niciodată nu pleacă USR!”

Daniel Zamfir a spus: „Vedeți că plecarea nu este doar de bună voie!”

„Păi și cum îi dați afară? Hai să fim serioși!”, a spus Elena Cristian la România TV, în emisiunea lui Niels Schnecker.

VEZI ȘI: Precizare privind consultarea internă din PSD referitoare la participarea în actuala guvernare 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Constanța, că pentru PSD nu există varianta sprijinirii unui guvern minoritar

„Această variantă pentru PSD de a sprijini un guvern minoritar nu există”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că se va face o consultare internă în partid cu privire la rămânerea la guvernare și modul cum se va face acest lucru.

„Mai rămânem la guvernare, da sau nu? Mai rămânem în această formulă de guvernare extinsă sau într-una mai restrânsă? Astea sunt lucruri pe care noi, în interiorul PSD-ului, în interiorul nostru, noi ne vom consulta și vom lua o decizie, așa cum am luat decizia de a intra la guvernare”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că nu a pus condiții PNL, așa cum vede că îi pun „anumiți pseudoliberali, gen Ciucu sau Sighiartău sau (...) vreunii care au venit de la PDL, gen Raluca Turcan”.

„Știți, eu n-am pus condiții. Că văd că îmi spun, așa, anumiți pseudoliberali, gen Ciucu sau Sighiartău sau, mai știu, vreunii care au venit de la PDL, gen Raluca Turcan, îmi spun că pun eu - de-aia am spus pseudoliberal -, îmi spun că pun eu condiții PNL-ului. Doamne ferește! Cum să-mi permit să fac acest lucru? Noi, la PSD, decidem pentru noi. Noi decidem pentru noi dacă mai continuăm în această formă și dacă decizia va fi de da, continuăm și în ce formă vom continua de acum încolo. E un lucru absolut normal, e o consultare extinsă în care va conta foarte mult cum arată bugetul, va conta foarte mult modul în care s-a relaționat în aceste 8-9 luni în interiorul Coaliției”, a afirmat Grindeanu.

elena cristian
psd
coalitie
guvern
daniel zamfir
usr
