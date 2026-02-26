Da/Nu pentru Bolojan și USR la guvernare - PNL, reacție la referendumul lui Grindeanu. B. Chirieac: Bolojan va veni cu miliarde de la Bruxelles, aureolat

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la Realitatea Plus, despre discuțiile tensionate din coaliție, mai ales între PSD și PNL pe seama plecării sau rămânerii în funcția de premier a lui Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu vrea referendum în interiorul PSD-ului, pentru a vedea dacă merg mai departe cu Ilie Bolojan premier.

„Domnul Bolojan nu va pleca. Sunt tot felul de vorbe de clacă, nici PSD nu vrea, în mod real, să îl schimbe. PNL ar vrea să îl schimbe, dar nu renunță la funcția de premier, deoarece nu știi cine vine în locul lui, iar cu privire la USR, nu este cazul, pentru că, în primul rând, domnul Bolojan este al USR-ului. Cum să-și schimbe USR primul ministru și apoi să aibă probleme cu statul la guvernare? Nu, domnul Bolojan este foarte stabil”, a declarat Bogdan Chirieac.

Cu ce vești se va întoarce Bolojan de la întâlnirea cu Ursula von der Leyen

„Astăzi, premierul Bolojan este la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen și probabil că doamna von der Leyen va accepta să îi dea ceva din PNRR. Asta înseamnă că va veni de la Bruxelles aureolat de câteva miliarde. Faptul că vrea să dea afară din administrație 45.000 de oameni este pe placul poporului, că până acum poporul a suferit, mediul privat a concediat zeci, sute de mii de oameni din cauza măsurilor luate de domnul Bolojan, majorările uriașe de taxe și impozite au lovit năprasnic mediul privat.

Și acum faptul că administrația, care și așa e neperformantă și nu e iubită de marea masă a populației, că va lăsa un strop de sânge nu va fi în ciuda populației largi a României. Sigur că oamenii din administrație au familie, prieteni, soluția nu e să dai oameni afară, ci să eficientizezi administrația, dar cine să mai spună chestiunea asta?

Deci, domnul Bolojan este bine-mersi, aștept să vină de la Bruxelles. Dacă îl întrebați ce nu trebuie, va răspunde cu altă întrebare și cu asta-basta”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Ce a declarat Sorin Grindeanu despre referendumul din PSD

„M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. (...) De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu la G4Media.

PNL a reacționat

”PNL a luat act de declarațiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4media, declarații care contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României.

Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice. Trebuie să menținem disciplina fiscală și să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obținerea reducerii deficitului bugetar.

Este un moment extrem de important pentru români și pentru țară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie. În aceeași măsură, putem spune că stabilitatea României și redresarea țării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credință a obiectivelor asumate în protocolul Coaliției și de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicați. Nu ne permitem acțiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliției sau schimbări ale înțelegerilor politice la jumătatea drumului.

Din aceste motive, PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă.

PNL va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului și așteaptă de la PSD ca, până la următorul moment al discutării acestuia, să își clarifice de urgență poziția.

PNL dorește ca această Coaliție să aibă o bună guvernare, să își îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât și prin programul pe baza căruia a fost învestit.

PNL nu va ceda niciunui șantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui.

În cazul în care PSD dorește schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL își rezervă dreptul să acționeze în consecință, plecând de la principiu ”un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat”.” arată o postarea a PNL, pe Facebook.

