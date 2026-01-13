Europarlamentarii AUR solicită clarificări juridice privind Acordul Mercosur: "Ursula von der Leyen NU are mandat legal pentru semnarea lui"

Europarlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia si Gheorghe Piperea, au sesizat oficial Comisia Europeană și Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar pentru semnarea Acordului UE–MERCOSUR, anunțată pentru zilele următoare în Paraguay.

"Conform Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, semnarea unui acord internațional de asemenea amploare nu poate avea loc fără o decizie formală a Consiliului Uniunii Europene, adoptată într-o ședință legal convocată sau printr-o procedură scrisă finalizată, în care miniștrii statelor membre își exprimă votul și mandatul politic. O simplă reuniune a COREPER II nu poate substitui această etapă obligatorie, întrucât COREPER are exclusiv un rol tehnic și pregătitor, fără competență decizională.

Europarlamentarii AUR: Ursula von der Leyen nu are dreptul legal de a semna Acordul Mercosur

În absența unei decizii a Consiliului UE, Ursula von der Leyen nu are dreptul legal de a semna Acordul MERCOSUR, iar o asemenea acțiune ar reprezenta o încălcare gravă a procedurilor europene și a tratatelor în vigoare.

Europarlamentarii AUR subliniază că, în cazul în care ar fi convocată de urgență o ședință a Consiliului UE înainte de deplasarea anunțată în Paraguay, din partea României ar putea semna un ministru cu competență directă, respectiv ministrul Economiei sau ministrul Agriculturii. O asemenea ședință ar face vizibil, pentru prima dată, cum votează efectiv un ministru USR sau un ministru PSD pe un acord care afectează grav fermierii români și economia națională.

AUR consideră că acesta este momentul adevărului: românii trebuie să știe cu ce mandat, din partea cui și în interesul cui votează reprezentanții guvernului României un acord internațional cu impact economic, social și agricol major.

Europarlamentarii AUR avertizează că orice ocolire a Consiliului UE și a miniștrilor statelor membre subminează controlul democratic, legalitatea instituțională și suveranitatea decizională a statelor, iar semnarea Acordului MERCOSUR în aceste condiții riscă să fie contestată juridic.

Alianța pentru Unirea Românilor va continua toate demersurile politice și instituționale necesare pentru apărarea intereselor fermierilor români, a economiei naționale și a respectării stricte a tratatelor europene", transmite AUR într-un comunicat.

Ce solicită mai exact europarlamentarii AUR

Solicitarea europarlamentarilor AUR este adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintelui Consiliului European, António Costa. Redăm mai jos textul complet al acesteia:

"Vă scriem pentru a ne exprima în mod oficial îngrijorările urgente cu privire la legalitatea procedurală a raportatei semnări viitoare a Acordului UE-Mercosur, prevăzută în prezent să aibă loc în Paraguay, în perioada 17-18 ianuarie 2026. Conform programelor oficiale publice, Președinta Comisiei Europene și Președintele Consiliului European sunt așteptați să participe la o ceremonie de semnare la datele menționate anterior. Totuși, în urma examinării calendarului instituțional, reiese că nicio reuniune formală a Consiliului Uniunii Europene (la nivel ministerial) nu este programată să aibă loc înainte de această vizită.

În acest context, dorim să vă atragem atenția asupra următoarelor considerente juridice:

1. Articolul 218 prevede clar faptul că Consiliul este competent atât pentru semnarea, cât și pentru încheierea unui acord internațional. După finalizarea negocierilor, Comisia raportează Consiliului, care decide dacă dorește să semneze acordul. Semnarea acestuia este condiționată de o decizie prealabilă a Consiliului (decizie sui generis) care îl autorizează pe Președintele acestuia să semneze în numele instituției (Articolul 218(5) TFUE). Semnarea

acordului corespunde exprimării voinței UE, un act de reprezentare internațională.

. Deși Articolul 218 nu tranșează chestiunea semnăturii, trebuie făcută o distincție între:

pe de o parte, decizia politică de autorizare a semnării, care este responsabilitatea Consiliului și confirmă angajamentul UE;

și, pe de altă parte, semnarea propriu-zisă a acordului, care este, în general,

responsabilitatea Comisiei

Deși Comitetul Reprezentanților Permanenți (COREPER II) a organizat un vot pe 9 ianuarie 2026 cu privire la acordul interimar, este un principiu bine stabilit al dreptului UE că COREPER este un organism pregătitor, ceea ce înseamnă că:

2. COREPER nu are nici putere de decizie, care revine Consiliului, nici putere de inițiativă, care revine Comisiei. În consecință, COREPER nu poate adopta o decizie care să înlocuiască decizia Consiliului de a acorda Comisiei puterea de a semna acordul în numele său.

Într-adevăr, COREPER este „responsabil pentru pregătirea lucrărilor Consiliului și pentru îndeplinirea mandatelor care îi sunt încredințate de către Consiliu” (Articolul 240 TFUE). Mai mult, CJUE a clarificat că „funcția de punere în aplicare a mandatelor conferite acestuia de către Consiliu nu îndreptățește COREPER să exercite puterea de decizie care, în temeiul Tratatului, este rezervată Consiliului”.

Ca atare, un acord în cadrul COREPER II nu poate eluda cerința obligatorie a unei Decizii a Consiliului, așa cum este prevăzut la Articolul 218(5) TFUE. Fără o Decizie formală a Consiliului adoptată într-o sesiune programată (sau printr-o procedură scrisă formală finalizată), nu există un mandat obligatoriu din punct de vedere juridic care să autorizeze

Președinții să semneze acordul. Un acord preliminar la nivelul COREPER nu constituie „Decizia” cerută de Tratat pentru a finaliza consimțământul Uniunii de a semna. După cum a subliniat CJUE, COREPER „nu este o instituție a Comunităților căreia Tratatul să îi confere puteri proprii, ci un organism auxiliar al Consiliului, pentru care desfășoară activități de pregătire și implementare”.

Vă solicităm cu amabilitate clarificări cu privire la baza legală pe care este planificată semnarea în absența unei Decizii a Consiliului la nivel ministerial. A fost finalizată cu succes o procedură scrisă formală conform Articolului 12 din Regulamentul de procedură al Consiliului pentru a autoriza această semnătură și, dacă da, din partea cărui Consiliu de Miniștri?

Scurtăturile procedurale într-un dosar de o asemenea importanță economică și socială imensă, care ar putea declanșa impacturi adverse grave — în special pentru sectorul agricol european — riscă să erodeze credibilitatea instituțională și controlul democratic esențial pentru guvernanța UE. În plus, îndemnăm instituțiile să se asigure că cerințele Articolului 218 TFUE sunt îndeplinite în totalitate pentru a evita orice viitoare contestații juridice privind valabilitatea acordului.

Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră prompt cu privire la această chestiune de interes public semnificativ".