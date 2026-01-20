O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina stârnește controverse și nemulțumire în rândul numeroasei comunități românești din Ucraina. Actul normativ adoptat recent de Kiev și intrat în vigoare evidențiază condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie. Printre aceste state nu se află și România. Vezi detalii aici!

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat, pentru DC News, ce înseamnă acest gest al autorităților de la Kiev, cu privire la comunitatea românească din Ucraina, dar și ce se poate face în continuare pentru a se repara ”această profundă nedreptate”.

Un act profund de inamiciție la adresa României

"Recenta listă publicată de Kiev, dacă este reală și nu urmează să fie completată, este un act profund de inamiciție la adresa României. De la începutul conflictului, respectiv atacarea Ucrainei de către Federația Rusă în 2022, România a fost unul dintre partenerii de nădejde ai Ucrainei. Peste 15 milioane de ucraineni au tranzitat România.

Ajutorul României a fost, din toate punctele de vedere, constant și consistent, iar neincluderea minorității românești importante din Ucraina pe această listă este un act anti-România și anti-românesc. Avem toate motivele să fim îngrijorați de atitudinea Ucrainei", a spus analistul politic.

Apel către diplomația românească și președintele Nicușor Dan

"Sper că, ceea ce a rămas, din diplomația românească, sper ca președintele Nicușor Dan să aibă o discuție cu Volodimir Zelenski, pentru a discuta această profundă nedreptate. Ucrainenii, de origine română, aflați pe teritoriul țării vecine, au tot dreptul să își redobândească cetățenia română, așa cum au făcut românii de peste tot în lume, românii separați de națiunea mamă", a mai declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Vezi și - România, exclusă de Ucraina de pe lista dublei cetățenii. Noua lege dată de Kiev inflamează comunitatea românească din Ucraina