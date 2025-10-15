€ 5.0885
Data publicării: 20:46 15 Oct 2025

Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Autor: Andrei Itu

parlament_asumare_5_pachete_bolojan_002_inquam_photos_octav_ganea_36786500 Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Ce se întâmplă acum în România?

Analistul politic Bogdan Chirieac a descris situația politică, economică și socială din România. A explicat, într-o intervenție telefonică la Realitate Plus, de ce cuvântul ”haos” subliniază cel mai bine ce se întâmplă acum.

”Premierul Ilie Bolojan este contestat, pe de o parte de români, pe de altă parte inclusiv de primari din propriul partid PNL. Este contestat de partenerii de Coaliție, cât mai rezistă Ilie Bolojan în fruntea Guvernului?

Dacă pleacă Ilie Bolojan înseamnă că se va rupe și Coaliția de guvernare?

Alegerile din Capitală vor duce, până la urmă, la ruperea acestei Coaliții, plecând de la declarația făcută de Lia Olguța Vasilescu”, a fost întrebat analistul politic Bogdan Chirieac, de prezentatoarea de la Realitatea Plus.

”Este vorba despre haos!”

”În haosul care guvernează România, deoarece este vorba despre haos, nu altceva, sunt întrebări legitime pe care le-ați adresat și care nu au un răspuns clar. Domnul prim-ministru Ilie Bolojan va fi schimbat doar în situația în care lucrul acesta este dorit de domnul președinte Nicușor Dan. Doar astfel va fi schimbat domnul prim-ministru Ilie Bolojan. 

Ce se întâmplă cu alegerile de la Primăria Capitalei

Cu privire la alegerile de la Primăria Capitalei, s-a rezolvat, nu se mai fac! Despre aceasta este vorba, chiar dacă este lege care spune că în 90 de zile trebuiau organizate. Și dacă este lege, ce? Nu avem măsuri de sancționare, în cazul în care nu se aplică această lege. Prin urmare, putem să facem alegeri sau putem să nu le mai facem deloc, ci doar în 2028, când le vine sorocul, asta este situația”, a subliniat Bogdan Chirieac.

Se rupe Coaliția dacă pleacă Bolojan?

”Dacă ar pleca domnul Ilie Bolojan, nu s-ar rupe coaliția. Va fi un alt prim-ministru de la PNL, fiindcă PSD a spus foarte clar că, până în 2027, ei nu intră la guvernare, când ar trebui să fie așa-numita rotativă. Se poate supăra USR, acest partid-sectă acum, care a fost adus la guvernare, deși nu era nevoie de el, de către președintele Nicușor Dan. Deci, singurul care poate scoate USR de la guvernare este președintele Nicușor Dan. Dânsul nu dorește asta, deoarece are nevoie de un partid prezidențial. De ce are nevoie, nu știu, dar dânsul poate știe mai bine socotelile decât noi. 

Pensiile speciale, de neatins

Cu privire la faptul că Ilie Bolojan este contestat în PNL și de toți românii, de ce? Suferință provoacă domnul Bolojan, dar nu știm unde ajungem. În aceste măsuri nu vedem nimic, nu vedem orizontul, un petec de cer albastru, nu, ci vedem cum sunt tăiate investițiile, cum este ”arsă” toată lumea. Chestiunile fundamentale, care enervează publicul, precum pensiile speciale ale magistraților, sunt de neatins. Și eu, ca și dumneavoastră, am informații că onorabila Curte Constituțională se răzgândește și va spune că este neconstituțional proiectul de lege.

Vedem ce va face domnul Bolojan, fiindcă a promis că va demisiona dacă CCR va da această decizie. Probabil că nu va demisiona, că și-a schimbat opinia, foarte bine, să rămână. Problema este cu privire la haosul, nu doar politic, ci și economic și social, care s-a instaurat în România astăzi. Este haos!”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

