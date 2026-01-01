Tragedia Colectiv, repetată la Crans-Montana. Reacția lui Victor Ponta: Niciun ticălos din Elveția nu va cere demisia Guvernului

Incendiul a fost cauzat, probabil, după o explozie ori aprindere accidentală în interiorul barului Le Constellation, ce avea structuri de lemn în tavan și materiale combustibile. Poliția și autoritățile locale au raportat un bilanț cu zeci de morți și aproximativ 100 de răniți, majoritatea având arsuri grave și leziuni serioase, o tragedie comparabilă cu ce s-a întâmplat la Colectiv, acum 10 ani, în România.

Crans-Montana și Colectiv

Victor Ponta, atunci premier, a demisionat din funcție, ca urmare a unor mișcări de stradă, care îi cerea să plece de la Palatul Victoria, fiind acuzat de protestatari și de ONG-uri, precum “Corupția Ucide”, pentru modul în care guvernul și instituțiile au gestionat evenimentul și consecințele sale.

În acest context, Victor Ponta a transmis un mesaj acid, cu privire la ce s-a întâmplat la Crans-Montana, făcând paralela cu clubul Colectiv.

Mesajul lui Victor Ponta

"Condoleanțe și solidaritate pentru toate victimele și familiile acestora. O tragedie cumplită, un moment în care trebuie să ne rugăm pentru sufletele celor care suferă.

Ps - Sunt convins că Elveția este o țară cu o cultură și o civilizație atât de dezvoltate, încât niciun ticălos nu își va permite să folosească o asemenea tragedie în scop politic; niciun om fără scrupule (ca Iohannis) nu va cere demisia Guvernului; niciun om fără rușine (ca Vlad Voiculescu) nu va face filme de promovare politică; niciun partid politic fără Dumnezeu (ca USR) nu se va urca pe cadavre pentru a ajunge la Putere; niciun ONG de trădători nu va profita de nenorocire pentru a-și ataca propria țară strigând “Coruptia Ucide”, a transmis Victor Ponta, pe o rețea socială.

