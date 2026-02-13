Ilie Bolojan anunță creștere economică și prosperitate din iunie 2026. ”În vara lui 2025, am fost pus cu spatele la zid”

”A trebuit să luăm aceste măsuri, să începem să corectăm deficitul” a afirmat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Europa FM, în care, întrebat dacă și-a asumat recesiunea tehnică, a afirmat că întreaga coaliție de guvernare a negociat, vreme de trei săptămâni, pachetul de măsuri economice.

Prim-ministrul afirmă că ne aflăm într-o recesiune tehnică moștenită: ”În condițiile în care ani de zile România a avut deficite mari, practic înseamnă că ani de zile am pompat în economie bani sub formă de investiții, de creșteri salariale, sub diferite forme, ceea ce înseamnă că am stimulat economia - asta însemnând deficitele. Dar deficitele mari ar trebui să genereze și creșteri economice mai mari, însă acest lucru nu s-a întâmplat”.

Ilie Bolojan: ”Am fost cu spatele la zid”

În continuare, Ilie Bolojan a afirmat că-n vara anului trecut, ”am fost cu spatele la zid și a trebuit să luăm aceste măsuri, să începem să corectăm deficitul”. El a subliniat că-n toate țările din lume corecția a cuprins o combinație de măsuri, precum ”scăderea unor cheltuieli de funcționare, creșterea unor venituri- inclusiv creșteri de taxe sau a gradului de încasare, reducerea unor investiții sau eșalonarea acestora - asta este combinația”.

Despre aceste măsuri, Ilie Bolojan le numește ”tratament” pentru o boală. ”Uneori au efecte colaterale puternice” mai spune el, adăugând: ”Ceea ce se va întâmpla în perioada următoare este o reechilibrare a economiei, în sensul în care a scăzut ușor componenta de importuri, ar trebui să crească cea de exporturi, să ne reașezăm economic. Anul acesta, ținta importantă este să menținem un volum de investiții, din care jumătate din fonduri europene. Va fi anul de reașezare a economiei. Situația de acum e temporară, în mod ”evident”.

”Vom relua zona de creștere economică, urmând să scadă inflația”

”În perioada următoare, după ce se închide bugetul de stat și toate măsurile legate de administrație, de relansare, de corecțiile pe care trebuie să le facem în domeniile energetice și câteva domenii strategice, în a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de economie și vom relua zona de creștere economică, urmând să scadă inflația” promite Ilie Bolojan, care afirmă că nu este adeptul promisiunilor optimiste, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani în politica din România. ”Vom crea condițiile pentru creștere economică, prosperitate și predictibilitate” susține, în acest context, prim-ministrul.