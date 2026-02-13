€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Politica Ilie Bolojan anunță creștere economică și prosperitate din iunie 2026. ”În vara lui 2025, am fost pus cu spatele la zid”
Data actualizării: 13:56 13 Feb 2026 | Data publicării: 13:54 13 Feb 2026

Ilie Bolojan anunță creștere economică și prosperitate din iunie 2026. ”În vara lui 2025, am fost pus cu spatele la zid”
Autor: Roxana Neagu

Nicusor Dan si Ilie Bolojan Imagine cu președintele Nicusor Dan si premierul Ilie Bolojan - Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan subliniază că întreaga coaliție de guvernare și-a asumat recesiunea tehnică, dar vine și cu vești bune pentru români.

”A trebuit să luăm aceste măsuri, să începem să corectăm deficitul” a afirmat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Europa FM, în care, întrebat dacă și-a asumat recesiunea tehnică, a afirmat că întreaga coaliție de guvernare a negociat, vreme de trei săptămâni, pachetul de măsuri economice. 

Prim-ministrul afirmă că ne aflăm într-o recesiune tehnică moștenită: ”În condițiile în care ani de zile România a avut deficite mari, practic înseamnă că ani de zile am pompat în economie bani sub formă de investiții, de creșteri salariale, sub diferite forme, ceea ce înseamnă că am stimulat economia - asta însemnând deficitele. Dar deficitele mari ar trebui să genereze și creșteri economice mai mari, însă acest lucru nu s-a întâmplat”. 

Ilie Bolojan: ”Am fost cu spatele la zid”

În continuare, Ilie Bolojan a afirmat că-n vara anului trecut, ”am fost cu spatele la zid și a trebuit să luăm aceste măsuri, să începem să corectăm deficitul”. El a subliniat că-n toate țările din lume corecția a cuprins o combinație de măsuri, precum ”scăderea unor cheltuieli de funcționare, creșterea unor venituri- inclusiv creșteri de taxe sau a gradului de încasare, reducerea unor investiții sau eșalonarea acestora - asta este combinația”. 

Despre aceste măsuri, Ilie Bolojan le numește ”tratament” pentru o boală. ”Uneori au efecte colaterale puternice” mai spune el, adăugând: ”Ceea ce se va întâmpla în perioada următoare este o reechilibrare a economiei, în sensul în care a scăzut ușor componenta de importuri, ar trebui să crească cea de exporturi, să ne reașezăm economic. Anul acesta, ținta importantă este să menținem un volum de investiții, din care jumătate din fonduri europene. Va fi anul de reașezare a economiei. Situația de acum e temporară, în mod ”evident”. 

”Vom relua zona de creștere economică, urmând să scadă inflația”

”În perioada următoare, după ce se închide bugetul de stat și toate măsurile legate de administrație, de relansare, de corecțiile pe care trebuie să le facem în domeniile energetice și câteva domenii strategice, în a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de economie și vom relua zona de creștere economică, urmând să scadă inflația” promite Ilie Bolojan, care afirmă că nu este adeptul promisiunilor optimiste, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani în politica din România. ”Vom crea condițiile pentru creștere economică, prosperitate și predictibilitate” susține, în acest context, prim-ministrul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

recesiune
recesiune tehnica
ilie bolojan
deficit economic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când va pleca de la guvernare: "Pentru mine va fi o uşurare"
Publicat acum 22 minute
Recuperarea după operația de ruptură de menisc. Dr. Dragomir, SANADOR: Vindecarea nu apare imediat
Publicat acum 22 minute
Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul
Publicat acum 22 minute
Când să mergi la doctor dacă „doar” te doare genunchiul. Dr. Răzvan Dragomir, SANADOR: Leziunea care poate trece neobservată și la RMN
Publicat acum 23 minute
Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 56 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 9 ore si 1 minut
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 16 minute
România, în haos, a intrat în recesiune tehnică. Bogdan Chirieac acuză ”măcelul” decis din Palatul Victoria. Riscul principal
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Sondaj de opinie: Pe ce loc se clasează partidul lui Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare
Publicat acum 2 ore si 40 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close