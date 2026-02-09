€ 5.0934
DCNews Stiri Ilie Bolojan anunță modificări la impozite pe proprietate, din 2027
Data actualizării: 21:56 09 Feb 2026 | Data publicării: 21:24 09 Feb 2026

Ilie Bolojan anunță modificări la impozite pe proprietate, din 2027
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan agerpres Ilie Bolojan / Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre impozitele pe proprietate.

Invitat la Digi24, luni seara, Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre impozitarea pe proprietate începând de anul viitor, când este posibil ca cetățenii să constate că nivelul a crescut din nou față de cel din 2026.

„Noi nu mai puteam să mergem cu nivelul de impozitare pe care l-am avut. Avem un angajament să aplicăm, de la finalul acestui an, o cotă procentuală pe valoarea de piață a imobilelor, care e în curs de stabilire pe baza tranzacțiilor care se fac în toată țara“, a spus Ilie Bolojan.

„Asta va însemna o nouă majorare“, a adăugat Cosmin Prelipceanu.

CITEȘTE ȘI                  -                Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale

„Nu va însemna o nouă majorare, pentru că procentul pe care îl aplică localitățile va putea fi reglat la fiecare localitate, dar este adevărat că valoarea care se va plăti va fi apropiată de ceea ce se plătește anul acesta. Ăsta este un an de tranziție. Nu mai puteam să mergem în această formulă. Avem două posibilități. Fie facem o analiză în momentul de față să vedem care este impactul și unde sunt problemele și trebuie să luăm niște decizii. În mod cert, impozitele pe proprietate în administrația locală depind de mai mulți factori, care sunt foarte diferiți și nu pot fi integrați într-o formulă simplistă, pentru că depinzi de ...“, a adăugat premierul.

„E suportabil sau nu e suportabil? Sunt oameni în țara asta care nu-și mai pot plăti impozitele locale“, a insistat Cosmin Prelipceanu.

„Cu siguranță sunt mulți oameni pentru care această creștere de impozite și orice fel de creștere a costului vieții, pentru că nu au venituri suficient de mari, le creează o presiune suplimentară. Dar subliniez, nu mai puteam“, a spus Ilie Bolojan.

ilie bolojan
guvernul bolojan
taxe si impozite
impozit proprietate
Comentarii

