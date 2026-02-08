Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia

Socialistul Antonio Jose Seguro este noul preşedinte al Portugaliei, conform rezultatelor exit-poll.
Socialistul moderat Antonio José Seguro a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia, învingându-l clar pe adversarul său de extremă dreapta, André Ventura, potrivit a două proiecţii ale posturilor naţionale de televiziune bazate pe sondaje la ieşirea de la urne, scrie AFP.
Seguro, 63 de ani, ar primi între 67% şi 73% din voturi, contra 27% până la 33% pentru Ventura, 43 de ani.
El ar urma să-i succeadă la începutul lunii martie conservatorului Marcelo Rebelo de Sousa, în funcţie de zece ani, scrie Agerpres.
de Anca Murgoci