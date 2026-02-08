€ 5.0923
Data actualizării: 23:20 08 Feb 2026 | Data publicării: 22:22 08 Feb 2026

EXCLUSIV Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Autor: Florin Răvdan

bullying-copii-scoala-elevi_32329700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com

Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților - PROEDU, a explicat, la DC EDU, cum poate fi scăzut sau chiar eliminat fenomenul bullyingului din şcoli.

Conform acestuia, România nu se poate întoarce la legi arhaice, dar se poate inspira din legile altor state. 

"Disciplina mai are de suferit uneori. Nu generalizăm, dar mai întâlnim bullying, acte de violenţă, şi ştim că au fost imagini teribile, cu violenţă care vine din diverse sensuri, de la elevi la profesori, de la profesori la elevi, de la părinţi la profesori. Şi poate cea mai gravă chestiune sunt drogurile. Ce facem cu aceste probleme? Ce fac părinţii?", a întrebat prof. Sorin Ivan. 

"Ar trebui să le luăm pe rând. Dacă luăm legea implementată de Spiru Haret la vremea respectivă, era foarte drastică. Nu mai putem implementa o astfel de lege în acest moment. Aia era la 1800. Dar ne uităm ce au făcut suedezii. După 60 de ani de implementare a unor sisteme de învăţământ bazate pe fericire, etc, au tras concluzia că tot sistemul tradiţional e mai bun şi au revenit la acel sistem. Noi ar trebui să învăţăm ceva. Să luăm de acolo ce e bun, să eliminăm ce e rău, să privim în sistemul nostru, să adaptăm ce au ei bun şi să implementăm ce trebuie. 

Vorbim de violenţă în şcoli. Este şi va fi. Targetul nostru ar trebui să fie să diminuăm acest flagel existent. Că înainte nu aveam cunoştinţă, că nu se făceau statistici cu evenimentele de violenţă din şcoală e altceva. Acum se fac. Avem tot felul de acţiuni, activităţi, şi mă duc aici şi spre partea de consum de droguri. Dar se pare că ce s-a făcut nu a dat rezultate pozitive", a declarat Eugen Ilea la DC EDU. 

"La violenţă trebuie să ne uităm la suedezi. Au un program făcut de aşa natură încât, la violenţă, cei care sunt pe margine intervin. Părinţii nu au toţi capacitatea de a acţiona, de a face educaţie copiilor. Era o vorbă înainte în care se vorbea despre familie şi comunitate şcolară. Eu aş merge pe lucrul ăsta ca şcoala să fie complementară şi să suplinească anumite lucruri pe care familia nu le poate face. Să fim concişi. În mediul rural, spre exemplu, e mai greu cu educaţia în familie", a mai spus Eugen Ilea. 

educatie
bullying
Eugen Ilea
