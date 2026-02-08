€ 5.0923
Mitul cailor sălbatici de la Letea, explicat chiar de guvernatorul Deltei Dunării
Data publicării: 15:58 08 Feb 2026

EXCLUSIV Mitul cailor sălbatici de la Letea, explicat chiar de guvernatorul Deltei Dunării
Autor: Dana Mihai

Guvernatorul ARBDD demontează mitul cailor sălbatici de la Letea

Bogdan Bulete vine cu precizări despre caii din Delta Dunării.

Potrivit guvernatorului ARBDD, animalele considerate sălbatice provin, în realitate, din abandonuri repetate, iar situația lor ridică probleme serioase de gestionare și responsabilitate juridică.

"Toată lumea spune caii sălbatici de la Letea sau caii sălbatici din Delta Dunării.  Nu există caii sălbatici. Sunt caii care au stăpâni sau au avut stăpâni și i-au abandonat, datorită faptul că responsabilitatea unui animal înseamnă și niște obligații, nu numai drepturi, și atunci e mai ușor.

Abandonul, o practică des întâlnită

Cred că vă este cunoscută această metodă de a abandona animalele, și în București, și în alte zone, fie că vorbim de animalele domestice de talie mică, câini pisici, în cazul nostru vorbim de animalele de talie mare, cum sunt, de exemplu, cai. Acești cai abandonați au reușit, la rândul lor, să supraviețuiască în niște condiții dure, că nu este foarte simplu, prețul libertății nu este unul mic, cel puțin în delta Dunării, unde sunt condiții destul de grele de trai. 

Caii respectivi, atunci când zona de strictă protecție, pădurea Letea, a fost înconjurată pentru a proteja această arie naturală, din păcate, au fost prinși în pădure și e mai greu acum să îi scoatem.

Mai fac o mențiună, acești cai nu sunt ai ARBDD-ului, pentru că și aici avem o oarecare neclaritate juridică, pentru că această tranzacționare, această proprietate de cal este destul de clar definită de către legislația în vigoare.

Obligațiile pentru caii domestici

Ți se naște un cal în curte, în șase luni de zile ai obligația să-l cipezi, să-l înregistrezi la medicul veterinar, Pentru caii domestici există o claritate.

Pentru cei care sunt născuți în libertate, pentru cei care sunt abandonați, pentru cei care sunt născuți din cai abandonați, din părinți abandonați, din punct de vedere juridic, mai greu să le găsești o soluție de gestionare și de proprietate în cazul de față", a spus Bogdan Bulete, Guvernatorul ARBDD.

