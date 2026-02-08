Doi turiști care urcau în adidași pe muntele Ceahlău, opriți de jandarmi

Doi turişti din localitatea Marginea, judeţul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorşi de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul - Cabana Dochia, din Masivul Ceahlău, după ce au fost surprinşi deplasându-se fără echipament adecvat condiţiilor de iarnă.

Tinerii erau încălţaţi cu adidaşi, ceea ce reprezenta un risc major pentru siguranţa lor, având în vedere condiţiile meteorologice şi starea traseului, specifice sezonului rece.

"Doi tineri din judeţul Suceava au fost întorşi din traseul spre Ceahlău de jandarmii montani, după ce au fost surprinşi urcând spre Cabana Dochia, încălţaţi cu adidaşi, în plină iarnă. Din cauza echipamentului neadecvat şi a condiţiilor specifice sezonului rece, aceştia au fost sfătuiţi să renunţe la traseu, recomandare pe care au respectat-o, coborând fără incidente", informează un comunicat de presă remis duminică Agerpres de Jandarmerie.

Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Bicaz - Izvorul Muntelui, aflaţi în misiune de patrulare pe traseele turistice, le-au explicat turiştilor riscurile la care se expuneau şi le-au recomandat să coboare de pe traseu. Tinerii, care făceau parte dintr-un grup mai mare, au înţeles recomandările primite şi s-au conformat, întorcându-se din drum fără incidente.

Jandarmii montani reamintesc turiştilor importanţa echipării corespunzătoare şi a informării prealabile înainte de parcurgerea traseelor montane, mai ales în sezonul rece, pentru prevenirea accidentelor şi a situaţiilor de urgenţă.