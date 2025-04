Momentul în care un grup de turiști a rămas blocat, cu mașina, pe o alee îngustă din Italia. A înfuriat la culme localnicii - VIDEO

În Bosa, Sardinia, un grup de turiști străini a avut o experiență neplăcută după ce au urmat indicațiile GPS-ului, care i-a condus pe un drum mult prea îngust pentru a permite trecerea mașinii. Vehiculul s-a blocat între pereții caselor, iar incidentul a stârnit supărarea localnicilor. Aceștia au comentat că șoferul va trebui să repare pereții avariați.

When in Italy ????????, never trust your GPS!



This is exactly what happened to a couple of tourists this week in Bosa, Sardinia pic.twitter.com/bWRE7Z1QpE