Horoscop 3 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Sâmbătă, 3 ianuarie, se petrece prima Lună Plină din 2026. În semnul Racului. Astrele vor să începem anul 2026 cu decizii serioase, preluarea unor responsabilități sau mai căliți din punct de vedere emoțional.
Vei fi destul de influențabil sau vulnerabil. Deci este cazul să fii mai selectiv cu evenimentele la care participi sau cu oamenii.
O zi bună pentru decizii. Reușești să fii mai deschis la schimbare față de alte momente. Nu îți mai este frică să lași în spate lucruri sau situații.
Pe fond emotiv, s-ar putea să faci unele cheltuieli inutile sau exagerate. În plus, vei avea tendința de a fi mai posesiv sau gelos.
Luna Plină se va petrece în semnul tău. Deci să nu te mire dacă ești copleșit de tot felul de emoții, unele destul de contradictorii.
Nu este cea mai bună zi pentru a îți consuma energia în activități superficiale. Nu îți fie teamă să refuzi invitațiile unor apropiați!
Întâlnirile cu prietenii sau oamenii apropiați vor fi destul de emoționante. Astrele îți recomandă să păstrezi pentru tine planurile pentru viitorul apropiat.
Vei avea tendința de a te pune pe locul doi întotdeauna, fără să ți-o ceară nimeni. De a lăsa de la tine. Însă, nu vei primi deloc apreciere sau validare.
Pot apărea situații mai ciudate sau încurcate dacă vei călători. În plus, unii dintre voi se vor lăsa prea furați de mediul online.
S-ar putea să apară neînțelegeri din cauza banilor, cu partenerul sau familia. Și nu doar legate de perioada actuală, ci și despre unele din trecut.
Luna Plină activează casa a șaptea. Unii dintre voi vor lua decizii pe plan relațional. Alții veți dori discuții serioase cu partenerul de viață.
Oricât de multe activități sau treburi gospodărești ai avea, nu uita să îți dedici timp. Pentru ritualuri sau acele chestiuni care îți aduc liniște.
Faci orice pentru liniștea familiei sau armonia din cadrul cuplului. Unii dintre voi se vor demonstra a fi foarte romantici sau creativi.
