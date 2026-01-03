Horoscop 3 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Sâmbătă, 3 ianuarie, se petrece prima Lună Plină din 2026. În semnul Racului. Astrele vor să începem anul 2026 cu decizii serioase, preluarea unor responsabilități sau mai căliți din punct de vedere emoțional.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Berbec

Vei fi destul de influențabil sau vulnerabil. Deci este cazul să fii mai selectiv cu evenimentele la care participi sau cu oamenii.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Taur

O zi bună pentru decizii. Reușești să fii mai deschis la schimbare față de alte momente. Nu îți mai este frică să lași în spate lucruri sau situații.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Gemeni

Pe fond emotiv, s-ar putea să faci unele cheltuieli inutile sau exagerate. În plus, vei avea tendința de a fi mai posesiv sau gelos.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Rac

Luna Plină se va petrece în semnul tău. Deci să nu te mire dacă ești copleșit de tot felul de emoții, unele destul de contradictorii.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Leu

Nu este cea mai bună zi pentru a îți consuma energia în activități superficiale. Nu îți fie teamă să refuzi invitațiile unor apropiați!

Horoscop 3 ianuarie 2026 Fecioară

Întâlnirile cu prietenii sau oamenii apropiați vor fi destul de emoționante. Astrele îți recomandă să păstrezi pentru tine planurile pentru viitorul apropiat.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Balanță

Vei avea tendința de a te pune pe locul doi întotdeauna, fără să ți-o ceară nimeni. De a lăsa de la tine. Însă, nu vei primi deloc apreciere sau validare.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Scorpion

Pot apărea situații mai ciudate sau încurcate dacă vei călători. În plus, unii dintre voi se vor lăsa prea furați de mediul online.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Săgetător

S-ar putea să apară neînțelegeri din cauza banilor, cu partenerul sau familia. Și nu doar legate de perioada actuală, ci și despre unele din trecut.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Capricorn

Luna Plină activează casa a șaptea. Unii dintre voi vor lua decizii pe plan relațional. Alții veți dori discuții serioase cu partenerul de viață.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Vărsător

Oricât de multe activități sau treburi gospodărești ai avea, nu uita să îți dedici timp. Pentru ritualuri sau acele chestiuni care îți aduc liniște.

Horoscop 3 ianuarie 2026 Pești

Faci orice pentru liniștea familiei sau armonia din cadrul cuplului. Unii dintre voi se vor demonstra a fi foarte romantici sau creativi.