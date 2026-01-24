Soarele se menține într-o conjuncție cu Pluto în semnul Vărsătorului. Vom resimți totul prea intens. Ne va fi greu să păstrăm un echilibru, chiar și în activitățile superficiale.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Berbec

Ai în față o zi foarte bună pentru reconectarea cu oamenii dragi. Nu vei dori deloc să te plictisești. Și vei organiza și unele evenimente recreative.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Taur

S-ar putea să vrei să organizezi chestiunile cele mai importante ale familiei. Unele rude vor dori să ții cont și de rugămințile acestora.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Gemeni

Vei avea un dor de ducă fantastic! Și chiar ai putea să planifici unele plimbări sau călătorii. Evită discuțiile cu familia despre cine are dreptate.

Citește și Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 24 ianuarie 2026 Rac

Astrele îți recomandă să stai departe de conținutul negativ. Fie că este vorba de știri, emisiuni sau discuții cu oamenii care nu fac altceva decât să se victimizeze.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Leu

Partenerul îți va da mari bătăi. Însă, dacă vei folosi diplomația și răbdarea, s-ar putea ca acesta să redevină mai ascultător și dornic de a comunica.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Fecioară

Vei avea tendința de a te supăra pe cei din jurul tău dacă nu îți vor respecta indicațiile. Și astfel, pierdeți timp prețios. Până la urmă, nu există perfecțiune.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Balanță

Vei fi pus pe șotii, romantic și dornic să aduci un plus de bucurie în viețile celor dragi. De asemenea, îți vei redescoperi nevoia de competiție.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Scorpion

Treburile gospodărești îți vor consuma numeroase resurse. Și te vei ocupa de unele pe ultima sută de metri. Astfel, apar și dispute cu membrii familiei.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Săgetător

Astrele îți recomandă să acorzi atenție discursului. Unele replici vor fi prea tendențioase pentru cei dragi, deși tu ai cele mai bune intenții.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Capricorn

Socoteala de acasă nu se potrivește cu aceea din târg. Astrele îți recomandă să nu dai curs unor tentații care îți pot afecta buzunarele în mod inutil.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Vărsător

Ai parte de aspecte astrologice puternice. Așa că depinde doar de tine dacă această zi va fi una insipidă sau una memorabilă și destul de distractivă.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Pești

Chiar dacă te vezi cu oameni dragi în locuri care îți plac, nu vei fi cel mai comunicativ om. Pur și simplu, simți nevoia să fii mai retras.