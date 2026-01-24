€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 24 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:36 24 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 24 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

simboluri astrologie Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Soarele se menține într-o conjuncție cu Pluto în semnul Vărsătorului. Vom resimți totul prea intens. Ne va fi greu să păstrăm un echilibru, chiar și în activitățile superficiale.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Berbec

Ai în față o zi foarte bună pentru reconectarea cu oamenii dragi. Nu vei dori deloc să te plictisești. Și vei organiza și unele evenimente recreative.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Taur

S-ar putea să vrei să organizezi chestiunile cele mai importante ale familiei. Unele rude vor dori să ții cont și de rugămințile acestora.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Gemeni

Vei avea un dor de ducă fantastic! Și chiar ai putea să planifici unele plimbări sau călătorii. Evită discuțiile cu familia despre cine are dreptate.

Citește și Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 24 ianuarie 2026 Rac

Astrele îți recomandă să stai departe de conținutul negativ. Fie că este vorba de știri, emisiuni sau discuții cu oamenii care nu fac altceva decât să se victimizeze.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Leu

Partenerul îți va da mari bătăi. Însă, dacă vei folosi diplomația și răbdarea, s-ar putea ca acesta să redevină mai ascultător și dornic de a comunica.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Fecioară

Vei avea tendința de a te supăra pe cei din jurul tău dacă nu îți vor respecta indicațiile. Și astfel, pierdeți timp prețios. Până la urmă, nu există perfecțiune.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Balanță

Vei fi pus pe șotii, romantic și dornic să aduci un plus de bucurie în viețile celor dragi. De asemenea, îți vei redescoperi nevoia de competiție.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Scorpion

Treburile gospodărești îți vor consuma numeroase resurse. Și te vei ocupa de unele pe ultima sută de metri. Astfel, apar și dispute cu membrii familiei.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Săgetător

Astrele îți recomandă să acorzi atenție discursului. Unele replici vor fi prea tendențioase pentru cei dragi, deși tu ai cele mai bune intenții.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Capricorn

Socoteala de acasă nu se potrivește cu aceea din târg. Astrele îți recomandă să nu dai curs unor tentații care îți pot afecta buzunarele în mod inutil.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Vărsător

Ai parte de aspecte astrologice puternice. Așa că depinde doar de tine dacă această zi va fi una insipidă sau una memorabilă și destul de distractivă.

Horoscop 24 ianuarie 2026 Pești

Chiar dacă te vezi cu oameni dragi în locuri care îți plac, nu vei fi cel mai comunicativ om. Pur și simplu, simți nevoia să fii mai retras.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
sezonul varsatorului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Moment tensionat între Nicușor Dan și un grup de oameni care îl huiduiau. Președintele a ridicat vocea: Uitați-vă cine sunt oamenii în care vă puneți speranța
Publicat acum 41 minute
Veste proastă pentru bucureșteni: Se mărește prețul biletelor pentru transportul în comun. Cât ar putea costa noile tarile
Publicat acum 51 minute
Nicușor Dan a refuzat să afirme direct că îl susține pe premierul Ilie Bolojan. „Nu facem comedii între Guvern și Parlament”
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Nicușor Dan vrea cursuri de politică internă în școlile din România
Publicat acum 1 ora si 15 minute
ANM a emis avertizări Cod galben de ceață densă și polei pentru 20 de județe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat pe 22 Ian 2026
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
Publicat pe 22 Ian 2026
Dialog spumos Chirieac - Ciutacu după ce DCNews a publicat lista cu banii ONG-urilor: O să vă asasineze ăștia
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close