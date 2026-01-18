Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 19-25 ianuarie 2026

Avem în față o săptămână foarte complicată din punct de vedere astrologic. Și clar, destul de ofertantă. Vă reamintim că ne apropiem de ieșirea lui Neptun din semnul Peștilor, acolo unde a fost din 2012. După care, intrăm în sezonul Vărsătorului. Însă într-un mod special!

După Pluto și Venus, vor intra în acest semn Soarele, Mercur și Marte. Deci vom avea un stellium în Vărsător. O configurație astrologică rară, care va schimba peisajul geopolitic, dar și rutina individuală. Să nu uităm că arhetipul Vărsătorului este cel al independenței, revoluției, progresului, colectivității, tehonologiei și inovației.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Berbec

Pânâ pe 23 ianuarie, Marte(propriul guvernator) tranzitează, în continuare, casa a zecea. Atenția va fi îndreptată către carieră și modul în care ești perceput în societate. Este clar că nu vei mai fi dornic să faci concesii sau compromisuri. Este recomandabil să eviți conflictele la locul de muncă sau cu persoanele mai autoritare. Pe urmă, de vineri, Marte va trece în casa a unsprezecea și te va face mult mai sociabil și dornic să te (re)întâlnești cu prietenii sau oamenii dragi.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Taur

DIn start, trebuie să știi că această săptămână poate fi definitorie în ceea ce privește statutul tău socio-profesional. Vor fi nenumărate momente în care îți vei arăta abilitățile și experiența. Dar și altele în care îți poți pierde cumpătul destul de repede. Dacă ți se va oferi un proiect ambițios, te vei implica sută la sută. Și vei dori să te ocupi mai mult tu de acesta. Pe plan personal, cei dragi se vor simți mai neglijați.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Gemeni

Putem spune că săptămâna viitoare va fi mult mai bună decât precedentele. Mercur, guvernatorul tău, iese din casa a opta, cea a crizelor, și trece în casa a noua, cea a obiectivelor îndrăznețe. Și cum va fi în compania a altor patru planete(Soare, Venus, Marte, Pluto), am putea spune că vei avea, întotdeauna, capacitatea să vezi jumătatea plină a paharului în orice situație. Și atenție! Îți vei schimba atitudinea față de ce consideri tu că înseamnă greșeală.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Rac

Începe o perioadă în care va trebui să înveți să pui limite. În primul rând, din punct de vedere financiar. S-ar putea ca începutul acestui an să te fi luat prin surprindere cu unele plăți, datorii, impozite etc. Și acum ești nevoit să gândești, alături de familie sau partener, strategia. Să nu uiți și de alte resurse! Cum ar fi timpul, energia și disponibilitatea pe care le oferi, de obicei, în mod necondiționat. Jupiter te ajută să ieși din orice criză, dar vrea să vadă și dorința de evoluție personală.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Leu

Soarele, guvernatorul tău, trece în casa a șaptea, alături de Venus, Pluto, Marte și Mercur. Relațiile tale vor fi destul de dinamice! Dacă simți că atmosfera din sânul cuplului este una mai blazată, este cazul să discuți cu partenerul și să vă creați noi obiective. Cei singuri pot avea mai multe oportunități, mai ales dacă devin flexibili. De asemenea, parteneriatele profesionale pot trece prin schimbări și decizii neașteptate.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Fecioară

Muncă, muncă și iar muncă! Mercur, guvernatorul tău, trece în casa a șasea și te va face destul de harnic la serviciu. Dar pentru că, în aceeași casă, se mai află Pluto, Venus, Soarele și Marte, semnalul este clar! Adică, ai nevoie de implicare și în ceea ce privește propriul stil de viață sau sănătatea. Stresul suplimentar poate crea dependență, deci trebuie să înveți să îl gestionezi.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Balanță

Avem vești bune pentru tine! Indiferent de etapa în care te afli momentan, te vei bucura de următoarele tranzite astrologice! Pe lângă Venus și Pluto, în casa a cincea, mai intră Soarele, Mercur și Marte. Cum putem traduce? Vei dori să te bucuri de viață. Romantismul nu va avea limite! Vei fi generos și vei primi/oferi afecțiune. Comunicarea cu copiii se poate îmbunătăți. De asemenea, este momentul să fii mai competitiv.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Scorpion

Marte, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a patra, acolo unde se mai află Venus, Soarele, Mercur și Marte. Sunt două teme principale în săptămâna ce urmează. Chestiunile imobiliare(mutare, renovare, achiziție/vânzare, chestiuni administrative) și comunicarea cu familia. Cert este că fără liniște și echilibru nu vei rezolva ce ți-ai propus. Deci renunță la factorii stresanți.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Săgetător

În primul rând, pentru unii dintre voi, dorul de ducă va fi fantastic! În ciuda vremii, s-ar putea să fiți printre cei mai activi oameni din jur. Pe urmă, mintea va fi destul de activă și veți fi pregătiți să rezolvați probleme administrative mai vechi. Vorba dulce mult aduce! Nu uitați asta! Încercați să nu faceți prea multe promisiuni sau să alergați după mai mulți iepuri în același timp.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Capricorn

Cele mai multe discuții vor fi despre bani. Fie cu partenerul de cuplu, familia sau alte persoane. Adică, din punct de vedere financiar, ai parte și de oportunități, dar și de multiple alte cheltuieli. Și oricât de mult ați încerca să evitați unele plăți, vă veți da seama că nu vă ajută deloc amânarea. Astrologul mai precizează că s-ar putea să vă bântuie un sentiment de gelozie/posesivitate mai pregnant.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Vărsător

Ooo, ce săptămână vei avea! De fapt, următoarele aspecte dau tonul unei întregi perioade. În primul rând, începe sezonul tău! Deci îți recapeți energia sau pofta de viață. Pe urmă, să nu uităm că, în semnul tău, pe lângă Soare, se vor mai afla Mercur, Venus, Marte și Pluto. Dacă până acum ai stat mai ascuns, ți-ai tras sufletul, este cazul să ieși în față! Să îți ceri drepturile, să lași unele faze în trecut și să profiți de carisma și talentul oratoric de care vei beneficia.

Horoscop 19-25 ianuarie 2026 Pești

În ceea ce te privește, este clar că astrele îți vor da ocazia perfectă să faci o tranziție. Neptun se pregătește să iasă din propriul semn,unde a fost din 2012. Deci, pentru câteva zile, nivelul de confuzie va fi destul de ridicat. De aceea, este important să nu te lași influențat de nimeni, să ai răbdare și să petreci timp de calitate cu oamenii cei mai apropiați. Relaxarea și odihna vor face diferența.