Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi, Marte din Vărsător face un careu cu Uranus din Taur. Acest aspect ne provoacă să fim rebelul fără cauză. Să ne răzvrătim împotriva restricțiilor, să fim impulsivi. Și ne poate aduce evenimente șocante.
Marte, guvernatorul tău, face un careu cu Uranus. Deci este posibil să apară cheltuieli neprevăzute sau schimbări de planuri pe ultima sută de metri.
Atmosfera de la locul de muncă nu va fi pe placul tău. Când simți că se întâmplă ceva nedrept, vei reacționa chiar dacă nu este vorba de tine.
Mercur retrograd se apropie de o conjuncție cu Venus. Cumva, atitudinea va conta mai mult decât orice. În special pe plan personal sau social.
Nu poți avea controlul absolut asupra situației financiare. Oricât de mult te-ai strădui! Perioada aceasta este destul de instabilă și te-ar ajuta să accepți asta.
Partenerul se va demonstra a fi “Cănuță, om sucit”. Se răzgândește des și nu iși dă seama cât de mult te afectează. Trebuie să îți schimbi și tu programul.
Relația cu colegii de muncă poate fi mai tensionată. Nu este cazul să ai mari așteptări de la ei. Încearcă să te bazezi mai mult pe propriile forțe.
Vorba dulce mult aduce! În special, în discuțiile cu colegii sau cu oamenii care te ajută la treburile gospodărești. Nu te speria de nicio amânare!
Mediul familal poate fi mai tensionat ca de obicei. Ce-i drept, astăzi cu greu te poți abține de la a nu iniția discuții aprinse. Nu va fi o zi liniară.
Astrologul vă invită să acordați atenție suplimentară drumurilor și documentelor. Ziua va fi presărată cu tot felul de evenimente neașteptate sau bizare.
Vrei nu vrei, buzunarul va avea de suferit. Nu mai poți amâna unele cheltuieli. Însă, poți învăța cum să negociezi mai bine de data aceasta.
Careul Marte-Uranus te privește. Te ajută, bineînțeles, să ai perspective diferite la probleme. Dar îți va aduce și un plus de instabilitate în rutina zilei.
Mercur retrograd se apropie de Venus. Încurcături și amănări vor fi, însă dacă privești jumătatea plină a paharului îți vei atinge obiectivele cu siguranță.
Previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekend:
