Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi, Marte din Vărsător face un careu cu Uranus din Taur. Acest aspect ne provoacă să fim rebelul fără cauză. Să ne răzvrătim împotriva restricțiilor, să fim impulsivi. Și ne poate aduce evenimente șocante.

Horoscop 27 februarie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, face un careu cu Uranus. Deci este posibil să apară cheltuieli neprevăzute sau schimbări de planuri pe ultima sută de metri.

Horoscop 27 februarie 2026 Taur

Atmosfera de la locul de muncă nu va fi pe placul tău. Când simți că se întâmplă ceva nedrept, vei reacționa chiar dacă nu este vorba de tine.

Horoscop 27 februarie 2026 Gemeni

Mercur retrograd se apropie de o conjuncție cu Venus. Cumva, atitudinea va conta mai mult decât orice. În special pe plan personal sau social.

Horoscop 27 februarie 2026 Rac

Nu poți avea controlul absolut asupra situației financiare. Oricât de mult te-ai strădui! Perioada aceasta este destul de instabilă și te-ar ajuta să accepți asta.

Horoscop 27 februarie 2026 Leu

Partenerul se va demonstra a fi “Cănuță, om sucit”. Se răzgândește des și nu iși dă seama cât de mult te afectează. Trebuie să îți schimbi și tu programul.

Horoscop 27 februarie 2026 Fecioară

Relația cu colegii de muncă poate fi mai tensionată. Nu este cazul să ai mari așteptări de la ei. Încearcă să te bazezi mai mult pe propriile forțe.

Horoscop 27 februarie 2026 Balanță

Vorba dulce mult aduce! În special, în discuțiile cu colegii sau cu oamenii care te ajută la treburile gospodărești. Nu te speria de nicio amânare!

Horoscop 27 februarie 2026 Scorpion

Mediul familal poate fi mai tensionat ca de obicei. Ce-i drept, astăzi cu greu te poți abține de la a nu iniția discuții aprinse. Nu va fi o zi liniară.

Horoscop 27 februarie 2026 Săgetător

Astrologul vă invită să acordați atenție suplimentară drumurilor și documentelor. Ziua va fi presărată cu tot felul de evenimente neașteptate sau bizare.

Horoscop 27 februarie 2026 Capricorn

Vrei nu vrei, buzunarul va avea de suferit. Nu mai poți amâna unele cheltuieli. Însă, poți învăța cum să negociezi mai bine de data aceasta.

Horoscop 27 februarie 2026 Vărsător

Careul Marte-Uranus te privește. Te ajută, bineînțeles, să ai perspective diferite la probleme. Dar îți va aduce și un plus de instabilitate în rutina zilei.

Horoscop 27 februarie 2026 Pești

Mercur retrograd se apropie de Venus. Încurcături și amănări vor fi, însă dacă privești jumătatea plină a paharului îți vei atinge obiectivele cu siguranță.

Previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekend: