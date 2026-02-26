€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Data publicării: 07:31 26 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

colaj retro planete Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Iată câ a venit și ziua aceasta! Cea în care Mercur își începe prima retrogradare din 2026. Se va petrece în semnul Peștilor și va dura până pe 20 martie. Știm că retrogradările lui Mercur aduc (re)actualizarea trecutului. Sau amânări, blocaje și încurcături legate de comunicare. Însă, de data aceasta, va fi implicat și în configurația Eclipsei de Lună îde pe 3 martie. Cu alte cuvinte, va avea un ecou puternic. O altă caracteristică importantă a următoarei perioade este nostalgia.

Horoscop 26 februarie 2026 Berbec

Mercur va retrograda în casa a douăsprezecea. Deci este nevoie de atenție sporită când faceți investigații medicale sau o persoană dragă primește un diagnostic medical. De asemenea, astrologul vă recomandă să evitați bârfele și să nu transmiteți informații trunchiate.

Horoscop 26 februarie 2026 Taur

Mercur va retrograda în casa a unsprezecea. Reapar în viața voastră, unde nu v-ați fi așteptat, persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult timp. Fie că vorbim de colegi, prieteni sau foști parteneri. Unele planuri pot fi amânate, dar cu un motiv bine întemeiat.

Horoscop 26 februarie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul vostru, va retrograda în casa a zecea. Discuțiile cu șefii, în mod special, nu vor decurge cum ți-ai fi dorit. De asemenea, dacă ești într-un proces de recrutare, trebuie să știi că va dura mai mult decât te-ai fi așteptat. Astrologul recomandă rezolvarea proiectelor vechi înainte de abordarea altelor noi.

Citește și  Eclipsă de Lună pe 3 martie. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate

Horoscop 26 februarie 2026 Rac

Mercur va retrograda în casa a noua. Călătoriile sau simplele drumuri pe care le vei face vor fi mai bizare. Pot apărea încurcături, întârzieri și evenimente neașteptate. De asemenea, chestiunile administrative și cele juridice pot aduce neajunsuri.

Horoscop 26 februarie 2026 Leu

Mercur va retrograda în casa a opta. Pot apărea încurcături în tranzacții, probleme în comunicarea cu instituțiile financiare, negocieri dificile. Astrologul vă recomandă să nu dați prea multe detalii din viața personală și să stați departe de zvonuri.

Horoscop 26 februarie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, va retrograda în casa a șaptea. Comunicarea cu partenerul nu va fi neapărat pe placul tău. Reapar unele subiecte și de data aceasta nu le veți mai putea băga sub preș. Sau nu reușiți să vă sincronizați. Nu este o perioadă bună pentru decizii serioase pe plan relațional. Nici pentru cei singuri. 

Horoscop 26 februarie 2026 Balanță

Mercur va retrograda în casa a șasea. Comunicarea cu colegii va avea de suferit. Pot apărea situații haotice la locul de muncă. Și câteodată poți face greșeli din neatenție. Încearcă să nu te lași influențat de nimeni din punct de vedere medical.

Horoscop 26 februarie 2026 Scorpion

Mercur va fi retrograd în casa a cincea. Cei care au copii mici vor trece prin diverse încurcături pe plan administrativ. Că este vorba de grădiniță, școală sau alte activități. De asemenea comunicarea cu copiii poate fi mai problematică. Pe plan amoros, veți începe să conștientizați blazarea sau plictiseala. 

Horoscop 26 februarie 2026 Săgetător

Mercur va retrograda în casa a patra. S-ar putea să vă confruntați cu o serie de probleme în gospodărie. Și veți avea nevoie de reparații sau înlocuirea unor obiecte. Comunicarea cu familia va avea, de asemenea, de suferit.

Horoscop 26 februarie 2026 Capricorn

Pentru tine, Mercur va retrograda în casa a treia. Acolo unde îi place lui cel mai mult! În zona gândirii și a comunicării. Deci vei deveni mai interiorizat, dar replicile tale vor fi mai tăioase ca de obicei. Relația cu telefonul poate deveni problematică. Apare haosul în chestiunile administrative.

Horoscop 26 februarie 2026 Vărsător

Mercur va retrograda în casa a doua. Apar cheltuieli neașteptate. Poate din cauza unor erori din trecut. Sau încurcături legate de bugetul propriu. Dar veți găsi și soluțiile pentru a le rezolva. Totuși, de data aceasta astrologul vă recomandă să fiți mai chibzuiți și să vă reconsiderați relația cu generozitatea.

Horoscop 26 februarie 2026 Pești

Mercur retrogradează în semnul tău. Și chiar dacă în teorie sună amenințător, și cu siguranță îți va aduce și multiple amânări și încurcături, trebuie să știi că această perioadă te va ajuta să închei situații, să găsești soluții inovatoare și să îți schimbi perspectiva asupra unor concepte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mercur retrograd
horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Șeful la care visează orice angajat: Patronul unei companii, viral pe Internet, după ce și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari - VIDEO
Publicat acum 6 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav cu mintea tulburată
Publicat acum 8 minute
Club de noapte celebru din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de banii (surse)
Publicat acum 29 minute
Primar din Gorj prins de polițiști beat la volan. Ce alcoolemie avea
Publicat acum 53 minute
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 2 ore si 10 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 2 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Din lumea păsărilor
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Femeie sechestrată și bătută 3 zile de propriul soț. Fiul lor a sunat la 112
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close