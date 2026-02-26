Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile

Iată câ a venit și ziua aceasta! Cea în care Mercur își începe prima retrogradare din 2026. Se va petrece în semnul Peștilor și va dura până pe 20 martie. Știm că retrogradările lui Mercur aduc (re)actualizarea trecutului. Sau amânări, blocaje și încurcături legate de comunicare. Însă, de data aceasta, va fi implicat și în configurația Eclipsei de Lună îde pe 3 martie. Cu alte cuvinte, va avea un ecou puternic. O altă caracteristică importantă a următoarei perioade este nostalgia.

Horoscop 26 februarie 2026 Berbec

Mercur va retrograda în casa a douăsprezecea. Deci este nevoie de atenție sporită când faceți investigații medicale sau o persoană dragă primește un diagnostic medical. De asemenea, astrologul vă recomandă să evitați bârfele și să nu transmiteți informații trunchiate.

Horoscop 26 februarie 2026 Taur

Mercur va retrograda în casa a unsprezecea. Reapar în viața voastră, unde nu v-ați fi așteptat, persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult timp. Fie că vorbim de colegi, prieteni sau foști parteneri. Unele planuri pot fi amânate, dar cu un motiv bine întemeiat.

Horoscop 26 februarie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul vostru, va retrograda în casa a zecea. Discuțiile cu șefii, în mod special, nu vor decurge cum ți-ai fi dorit. De asemenea, dacă ești într-un proces de recrutare, trebuie să știi că va dura mai mult decât te-ai fi așteptat. Astrologul recomandă rezolvarea proiectelor vechi înainte de abordarea altelor noi.

Horoscop 26 februarie 2026 Rac

Mercur va retrograda în casa a noua. Călătoriile sau simplele drumuri pe care le vei face vor fi mai bizare. Pot apărea încurcături, întârzieri și evenimente neașteptate. De asemenea, chestiunile administrative și cele juridice pot aduce neajunsuri.

Horoscop 26 februarie 2026 Leu

Mercur va retrograda în casa a opta. Pot apărea încurcături în tranzacții, probleme în comunicarea cu instituțiile financiare, negocieri dificile. Astrologul vă recomandă să nu dați prea multe detalii din viața personală și să stați departe de zvonuri.

Horoscop 26 februarie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, va retrograda în casa a șaptea. Comunicarea cu partenerul nu va fi neapărat pe placul tău. Reapar unele subiecte și de data aceasta nu le veți mai putea băga sub preș. Sau nu reușiți să vă sincronizați. Nu este o perioadă bună pentru decizii serioase pe plan relațional. Nici pentru cei singuri.

Horoscop 26 februarie 2026 Balanță

Mercur va retrograda în casa a șasea. Comunicarea cu colegii va avea de suferit. Pot apărea situații haotice la locul de muncă. Și câteodată poți face greșeli din neatenție. Încearcă să nu te lași influențat de nimeni din punct de vedere medical.

Horoscop 26 februarie 2026 Scorpion

Mercur va fi retrograd în casa a cincea. Cei care au copii mici vor trece prin diverse încurcături pe plan administrativ. Că este vorba de grădiniță, școală sau alte activități. De asemenea comunicarea cu copiii poate fi mai problematică. Pe plan amoros, veți începe să conștientizați blazarea sau plictiseala.

Horoscop 26 februarie 2026 Săgetător

Mercur va retrograda în casa a patra. S-ar putea să vă confruntați cu o serie de probleme în gospodărie. Și veți avea nevoie de reparații sau înlocuirea unor obiecte. Comunicarea cu familia va avea, de asemenea, de suferit.

Horoscop 26 februarie 2026 Capricorn

Pentru tine, Mercur va retrograda în casa a treia. Acolo unde îi place lui cel mai mult! În zona gândirii și a comunicării. Deci vei deveni mai interiorizat, dar replicile tale vor fi mai tăioase ca de obicei. Relația cu telefonul poate deveni problematică. Apare haosul în chestiunile administrative.

Horoscop 26 februarie 2026 Vărsător

Mercur va retrograda în casa a doua. Apar cheltuieli neașteptate. Poate din cauza unor erori din trecut. Sau încurcături legate de bugetul propriu. Dar veți găsi și soluțiile pentru a le rezolva. Totuși, de data aceasta astrologul vă recomandă să fiți mai chibzuiți și să vă reconsiderați relația cu generozitatea.

Horoscop 26 februarie 2026 Pești

Mercur retrogradează în semnul tău. Și chiar dacă în teorie sună amenințător, și cu siguranță îți va aduce și multiple amânări și încurcături, trebuie să știi că această perioadă te va ajuta să închei situații, să găsești soluții inovatoare și să îți schimbi perspectiva asupra unor concepte.