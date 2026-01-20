€ 5.0921
Horoscop 20 ianuarie 2026. Soarele intră în Vărsător. Previziuni pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:27 20 Ian 2026 | Data publicării: 08:19 20 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 20 ianuarie 2026. Soarele intră în Vărsător. Previziuni pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

femeie personaj animat Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei

 

Astăzi avem o zi destul de încărcată din punct de vedere astrologic. Soarele și Mercur intră în Vărsător, acolo unde se petrece și o conjuncție Venus-Pluto. Sezonul Vărsătorului ne va face mai optimiști, rebeli, revoluționari și dornici de libertate.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Berbec

Ai ocazia să te (re)întâlnești cu prieteni dragi sau persoane apropiate. În plus, vei fi mai dornic de a discuta despre subiectele momentului.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Taur

Începe o perioadă dinamică pe plan profesional. Vei dori să ieși în față, să lupți pentru drepturile tale sau ale celorlalți și să nu mai faci niciun compromis.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a noua. O veste bună mai ales dacă ai tot felul de proceduri administrative în program sau drumuri de făcut.

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

Horoscop 20 ianuarie 2026 Rac

Vei fi mult mai atent la bugetul familiei. S-ar putea să devii prea prăpăstios în momentul în care vor apărea noi plăți, te vei ocupa de impozite sau de unele împrumuturi.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Leu

Soarele, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a șaptea, a relațiilor. Deci vei fi mult mai atent la atmosfera din cuplu, dar și la caracterul oamenilor din jurul tău.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Fecioară

Astrele îți recomandă să fii mai pragmatic la locul de muncă. Sau atunci când te ocupi de treburile gospodărești. Și ți-ar prii să înveți să delegi.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Balanță

Creativitatea va fi arma ta secretă. Vei reuși să ieși din impas datorită acesteia. Unii dintre voi își vor da seama că și-au pierdut romantismul.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Scorpion

Îți vei întoarce atenția către confortul și estetica locuinței. De asemenea, este momentul să mai lași de la tine în unele discuții cu membri familiei.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Săgetător

Acuitatea ta mentală va fi de admirat! Deci poți rezolva probleme pe care le-ai tot amânat. Mai ales acelea referitoare la partea administrativă.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Capricorn

Soarele iese din semnul tău și trece în casa a doua. Îți dai seama mult mai repede dacă o investiție merită sau nu. Este momentul pentru reorganizarea bugetului personal.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Vărsător

Soarele își începe tranzitul în semnul tău și aduce dorința de prospețime, energie și puterea de a-ți înțelege mai bine partenerul sau apropiații.

Horoscop 20 ianuarie 2026 Pești

Dacă simți nevoia să fii mai retras, să nu te mire! Chiar ai nevoie de liniște pentru a-ți pune ordine în gânduri. Urmează o perioadă foarte importantă.

