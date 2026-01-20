Horoscop 20 ianuarie 2026. Soarele intră în Vărsător. Previziuni pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei
Astăzi avem o zi destul de încărcată din punct de vedere astrologic. Soarele și Mercur intră în Vărsător, acolo unde se petrece și o conjuncție Venus-Pluto. Sezonul Vărsătorului ne va face mai optimiști, rebeli, revoluționari și dornici de libertate.
Ai ocazia să te (re)întâlnești cu prieteni dragi sau persoane apropiate. În plus, vei fi mai dornic de a discuta despre subiectele momentului.
Începe o perioadă dinamică pe plan profesional. Vei dori să ieși în față, să lupți pentru drepturile tale sau ale celorlalți și să nu mai faci niciun compromis.
Mercur, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a noua. O veste bună mai ales dacă ai tot felul de proceduri administrative în program sau drumuri de făcut.
Vei fi mult mai atent la bugetul familiei. S-ar putea să devii prea prăpăstios în momentul în care vor apărea noi plăți, te vei ocupa de impozite sau de unele împrumuturi.
Soarele, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a șaptea, a relațiilor. Deci vei fi mult mai atent la atmosfera din cuplu, dar și la caracterul oamenilor din jurul tău.
Astrele îți recomandă să fii mai pragmatic la locul de muncă. Sau atunci când te ocupi de treburile gospodărești. Și ți-ar prii să înveți să delegi.
Creativitatea va fi arma ta secretă. Vei reuși să ieși din impas datorită acesteia. Unii dintre voi își vor da seama că și-au pierdut romantismul.
Îți vei întoarce atenția către confortul și estetica locuinței. De asemenea, este momentul să mai lași de la tine în unele discuții cu membri familiei.
Acuitatea ta mentală va fi de admirat! Deci poți rezolva probleme pe care le-ai tot amânat. Mai ales acelea referitoare la partea administrativă.
Soarele iese din semnul tău și trece în casa a doua. Îți dai seama mult mai repede dacă o investiție merită sau nu. Este momentul pentru reorganizarea bugetului personal.
Soarele își începe tranzitul în semnul tău și aduce dorința de prospețime, energie și puterea de a-ți înțelege mai bine partenerul sau apropiații.
Dacă simți nevoia să fii mai retras, să nu te mire! Chiar ai nevoie de liniște pentru a-ți pune ordine în gânduri. Urmează o perioadă foarte importantă.
