Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Data publicării: 11:39 06 Mar 2026

Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Autor: D.C.

oana toiu cu pulover rosu Foto: Agerpres

Un zbor charter de evacuare efectuat prin mecanismul de protecție civilă, cu 180 de locuri, presupune ca 30% din locuri să fie destinate cetățenilor europeni.

Un zbor charter de evacuare efectuat prin mecanismul de protecție civilă, cu 180 de locuri, presupune ca 30% din locuri să fie destinate cetățenilor europeni (și se decontează de către UE maxim 75% din costuri, restul fiind plătit de statul organizator). Dacă sunt mai puțin de 30%, costurile pentru organizator cresc.

Într-un zbor de 180 de locuri avem deci 126 de cetățeni români și 54 de cetățeni ai altor state.

CITEȘTE ȘI                -               Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă

Facts:

1. Listele cu cei care ar urma să fie evacuați se fac la Consulatul General al României (în Dubai, în cazul de față), deoarece acolo se centralizează toate cererile de repatriere.

2. Consulatul trimite lista cu propuneri de cetățeni români la MAE

3. MAE aprobă lista cu cetățeni români și o trimite pe de-o parte la Bruxelles (trebuie completată cu cetățenii altor state și, în plus, zborul este plătit și de UE) și, pe de altă parte, o trimite înapoi la consulat, dar cu toate aprobările/semnăturile legale. Deci dintr-o propunere, lista se întoarce la consulat sub forma unui document oficial.
De asemenea, lista trebuie să ajungă și la Ministerul Finanțelor (având în vedere partea noastră de costuri), la Ministerul Transporturilor (având în vedere că aeronava e pusă la dispoziție de statul român) și (cred că și) la Ministerul Apărării.

4. Echipele consulare anunță cetățenii aflați pe listă despre calendarul evacuării, cu toate detaliile (unde să se prezinte, când etc.).

5. Având toate aprobările, se emit biletele de avion pentru toți cei de pe listă.

CITEȘTE ȘI               -               Cazul fiicei lui Ponta, lăsată în Dubai. Ce ar fi făcut Cristian Diaconescu dacă era în locul Oanei Țoiu: Sunt niște proceduri de zeci de ani

Deci operațiunea de evacuare este în desfășurare.

Dacă o persoană asumată de echipa consulară mobilă (au convocat-o, au anunțat-o să se prezinte etc.) este oprită în timpul unei operațiuni de evacuare aflate în desfășurare, acest lucru se poate verifica (de către cei abilitați) și se poate stabili dacă a fost abuz sau nu:

- Se afla pe listă? (Nu putem noi, oamenii de rând, să verificăm, dar ar fi interesant de văzut - cu anonimizarea impusă de GDPR - cine a semnat/aprobat lista)

- Există un bilet de avion emis pe numele respectiv? Apare absent la îmbarcare? (Asta poate spune compania de zbor.)

Nu în ultimul rând, probabil există martori oculari (personal consular și ceilalți oameni aflați deja în autocar sau care erau prezenți la urcarea în autocar).

Nici măcar nu e greu. Totul este să se vrea.

irina ponta
oana toiu
mae
razboi
Comentarii

