DCNews Stiri Dan Negru critică politicienii după cazul fiicei lui Victor Ponta: „Lipsa de omenie e adevărata decădere”
Data actualizării: 09:07 06 Mar 2026 | Data publicării: 09:06 06 Mar 2026

Dan Negru critică politicienii după cazul fiicei lui Victor Ponta: „Lipsa de omenie e adevărata decădere”
Autor: Alexandra Curtache

dan-negru_12776000 Facebook Dan Negru

Prezentatorul TV Dan Negru a reacționat public după controversa privind situația fiicei fostului premier Victor Ponta, care ar fi fost împiedicată să revină în țară din Dubai. Într-un mesaj postat pe Facebook, realizatorul TV a vorbit despre lipsa de empatie din politică și a transmis un apel pentru mai multă umanitate în deciziile publice, fără a intra direct în disputa dintre politicieni.

Reacția vine după ce Victor Ponta a susținut public că fiica sa ar fi fost blocată în Emiratele Arabe Unite și că situația ar avea legătură cu decizii politice luate de Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu.

Scandalul a generat dezbateri aprinse în spațiul public, iar cazul a fost intens comentat pe rețelele sociale și în mediul politic.

Mesajul lui Dan Negru: „Empatia este cea dintâi calitate a unui politician”

În postarea sa, Dan Negru spune că nu știe care este adevărul în disputa dintre Victor Ponta și actualul ministru de Externe, Oana Țoiu, dar consideră că orice decizie care afectează un copil ar trebui analizată cu mai multă empatie.

„Nu știu care e adevărul în povestea copilului unui politician care n-ar fi fost lăsat să se întoarcă în țară din Emirate din cauza altui politician. Dar știu că empatia este cea dintâi calitate a unui politician”, a scris acesta pe Facebook.

Prezentatorul a adăugat că, în opinia sa, în contextul actual, marile decizii politice nu mai sunt luate în România, motiv pentru care politicienii ar trebui măcar să trateze situațiile mai mici cu umanitate.

„Astăzi, marile decizii care cer inteligență și diplomație nu se mai iau la noi. Dar măcar deciziile mici ar trebui luate cu inima”, a mai transmis Negru.

Citește și: Fosta soție a lui Victor Ponta, mesaj direct adresat Oanei Țoiu: Nu se războiește cu Ponta. Se luptă cu mine!

„Lipsa de omenie e adevărata decădere”

În mesajul său, Dan Negru a extins discuția dincolo de acest caz punctual, criticând modul în care este făcută politica în prezent și lipsa de empatie a liderilor.

„În anii care vin, eu aș promova în funcții publice doar oameni buni și blânzi”, a scris el.

Prezentatorul a adăugat că, în opinia sa, există o contradicție între discursul public al unor politicieni și comportamentul lor real.

„Cei care strigă că vor toleranță sunt adesea primii care o calcă în picioare. Cei care vorbesc despre ‘fără ură’ sunt primii care dau cu pumnul. Intelectualii de azi, încercând să pară moraliști, ajung uneori să fie cei mai cruzi dintre noi.”, a mai transmis acesta.

În final, Dan Negru a avertizat că lipsa empatiei în societate este un pericol major.

„Lipsa de omenie e adevărata decădere, iar deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar”, a conchis prezentatorul TV. 

Urmăriți DCNews și pe Google News

dan negru
victor ponta
oana toiu
