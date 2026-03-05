€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, analiză "amplă" pe numirile la Parchete: Sunt în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale
Data publicării: 23:15 05 Mar 2026

Nicușor Dan, analiză "amplă" pe numirile la Parchete: Sunt în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale
Autor: Tiberiu Vasile

Nicușor Dan, analiză Nicușor Dan, președintele României. Foto: Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a declarat că a realizat deja o analiză amplă privind viitoarele numiri la Parchete.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a făcut o analiză amplă privind numirile care urmează să fie făcute în Parchete pentru ca, în momentul în care aceste propuneri vor ajunge la el, să ia o decizie informată, menţionând că este "complet în dezacord" cu ce se spune pe reţelele sociale despre persoanele care au candidat sau au fost selectate pentru aceste posturi.

"Nu numai că voi face această analiză, am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. Adică m-am văzut cu zeci de procurori pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înţeleg ce părere au unii despre alţii, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie pentru ca în momentul în care procedura desfăşurată de Ministerul Justiţiei ajunge la mine să iau o decizie informată", a afirmat Nicuşor Dan, întrebat în legătură cu propunerile pentru numirile în marile Parchete şi dacă va face o analiză personală a acestor numiri.

Rezultatul analizei e foarte diferit față "de ceea se speculează în social-media"

Preşedintele a adăugat că rezultatul analizei pe care a făcut-o "diferă foarte mult de ceea se speculează în social-media", adăugând că nu vrea să se antepronunţe.

"Şi faţă de această analiză amplă pe care am făcut-o şi, ca să o spun şi mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează social-media, adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţele despre oamenii care, fie au participat la concurs, fie au fost selectaţi, dar nu vreau să mă antepronunţ în momentul acesta", a arătat Nicuşor Dan, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, prima reacție, după ce a fost întrebat de fiica lui Victor Ponta și criticile românilor la adresa MAE

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
sefi parchete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Un criminal a fost prins după ce a fost văzut, întâmplător, de mama unei polițiste - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 36 minute
A murit Andreea Anița. Dani Cek, mesaj devastator. ”Primul lucru pe care l-am făcut a fost să îi mulțumesc lui Dumnezeu”
Publicat acum 1 ora si 37 minute
SUA au cerut ajutorul lui Volodimir Zelenski pentru combaterea dronelor iraniene. Ce a răspuns liderul de la Kiev
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Era Inteligenței Artificiale schimbă atacurile cibernetice: Cum devine un avantaj major pentru hackeri
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Cine e creierul din spatele uciderii ayatollahului Ali Khamenei. Planul a fost făcut în luna noiembrie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 13 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 12 ore si 56 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 12 ore si 10 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Cazul fiicei lui Ponta, lăsată în Dubai. Ce ar fi făcut Cristian Diaconescu dacă era în locul Oanei Țoiu: Sunt niște proceduri de zeci de ani
Publicat acum 16 ore si 47 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Iranul nu solicită nici încetarea focului, nici negocieri cu SUA / Rusia își urmărește propriile interese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close